27歲男重訓被槓鈴壓死！家屬強行留屍1周　健身房老闆判賠215萬

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名27歲男子在非營業時間到健身房運動，結果被120公斤槓鈴活活壓死。涉事健身房老闆10日表示，最終判決結果出爐了，需要賠償對方家人50萬元（人民幣，下同，約新台幣215萬元）現金。

▲事發監視器畫面。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，此次悲劇發生在河南省南陽市鎮平縣一家健身房內，小侯（化名）曾在內任職教練，他7月3日在非營業時間獨自前往訓練，結果臥推120公斤槓鈴失敗，槓鈴砸下壓到脖子後無法自救死亡。

法院一審判健身房承擔90%責任，賠償77萬3212.95元，健身房老闆不服判決上訴。涉事健身房老闆12月10日回應稱，最終結果出來了，需要賠償給對方50萬元現金。

該名老闆表示，找親戚朋友借錢湊了15萬元，現在獲得死者家屬體諒，剩下35萬元通過分期的方式償還。

▲死者生前在社交軟體發布的健身影片。（圖／翻攝自影片）

據早前報導，該負責人表示，小侯是自己最好的朋友之一，記憶中他是一個訓練上癮、甚至有些「走火入魔」的人，不過出事前小侯已轉職到當地檢察院當書記員，因保留了店內鑰匙，所以平時會利用午休時間過來運動。

該負責人回憶道，在小侯被確認去世1小時後，最先趕來店裡的死者家人帶來水晶棺材，接著將遺體放在健身房內，開口索賠120萬元，「他家裡處理事情的態度確實讓人心涼，而且不顧阻攔，強行把遺體放在健身房裡面，家裡人輪番值守了一個星期，直接把健身房搞倒閉了。」

由於死者家屬在健身房放屍體，導致很多會員前來退費，最終健身房無法繼續經營而倒閉，經濟損失超過60萬元以上。如今法院判決已出，該負責人感慨，這件事讓自己頹廢了大半年時間，但現在必須要振作起來了。