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大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

▲▼水塔,水箱。（圖／達志影像／示意圖）

▲水箱（水塔）示意圖。（示意圖／達志影像）

文／中央社

印尼社群網站日前瘋傳一部影片，指出有遺體被棄置在北蘇門答臘的普里馬大學，隨後棉蘭市警方在該校大樓發現5具身分不明的遺體而引發熱議。

警方今天證實，該5具遺體為校方合法取得的教學用大體。 負責刑事調查的警員莫斯塔法（Teuku Fathir Mustafa）表示，日前一段被上傳至網路的影片聲稱普里馬大學（UNPRI）校園內的水箱有2具遺體，在社群網站引發討論，警方隨即赴現場調查。

校方一開始澄清為學生惡作劇，沒想到最後「弄假成真」，警方真的在學校一棟大樓內發現5具遺體。今天則表示，5具遺體為教學使用。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體今天報導，棉蘭市（Medan）警方12日在北蘇門答臘的普里馬大學內一棟大樓的15樓發現5具身分不明的遺體，分別為4男1女。

莫斯塔法表示，學校一開始不願與警方合作，「因為當他們想進入校園調查時遭校方拒絕」。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，北蘇門答臘警察局長阿貢（Agung Setya Imam Effendi）今天指出，經調查後，這5具遺體為教學所用，是校方經由合法管道取得。

他說：「這些遺體自2008年就放置在校園內，提供醫學院學生學習所用。」

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