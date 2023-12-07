父親骨灰被弄丟！殯儀館回「換新的」　她怒：媽媽氣到心臟病發

▲河南一殯葬業者稱，誤將樊小姐父親的骨灰放錯。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一樊小姐近日表示，11月爺爺過世後，想將骨灰與爸爸葬在一起，怎料前去殯儀館時發現，「存放爸爸骨灰的櫃子已經空了，找不到。」殯葬業者卻解釋，可能搬運過程中搞錯了，並拿了另一盒骨灰稱，是樊小姐父親的骨灰。

據《極目新聞》報導，近日，樊小姐表示，父親十年前去世後，把骨灰寄存在了河南省新密市殯儀館，今年11月19日，她去拿父親的骨灰，卻意外發現父親的骨灰不見了，「現在他們說換了一個『新的骨灰』給我，說是父親的，母親聽說後心臟病已經發作。」她自己也是十分痛苦，整夜睡不著覺。

▲樊小姐表示，爺爺去世後，想將祂與爸爸葬在一起。（示意圖／CFP）

該殯儀館服務科趙科長則表示，「2020年左右更換了存放骨灰的房間，然後在搬運的過程中，可能弄丟了或者是搞錯了，把那個745櫃子裡的骨灰盒，放到了754那個櫃子裡了。」現在殯儀館認為，754櫃子裡的骨灰盒裡，就是樊小姐父親的骨灰。

報導指出，雖說可透過提取骨灰盒上的指紋等方式來明確歸屬，但如果指紋不能確定，骨灰又不能做DNA鑑定，那將無法確認身分。

不只此家殯儀館弄出烏龍，先前安徽一殯儀館竟燒錯了遺體，給錯了骨灰。事後殯儀館工作人員來到墓地，磕了三個頭才將骨灰取出，此事也引起不小的社會輿論。