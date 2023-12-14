《帝王條款》挨批　彭俊豪發聲挺東興國中學弟妹：藝術創作是自由的

▲《帝王條款》畫作奪得全國美術比賽特優獎，被網紅砲轟為醜化台灣行人。 （圖／翻攝臉書）

記者陳弘修／台北報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，但被網紅砲轟為醜化台灣行人，引發熱議。對此，桃園立委候選人、市議員彭俊豪在發聲力挺學弟妹，畫作選擇主題受到網路的指摘，進而否定創作，這其實完全沒有必要，更不用上綱到什麼歧視性的言論，藝術創作是自由的，相信是我們絕大多數人的共識和價值。

同樣也是畢業於東興國中的彭俊豪，透過臉書粉專發文指出，他學弟妹的創作獲得漫畫類全國特優，相當不容易，表示從繪畫技巧與表達能力，都獲得了評審的肯定。

對於畫作被網紅批評，彭俊豪強調，漫畫選擇的主題受到網路的指摘與否定，其實完全沒有必要，更不用上綱到什麼歧視性的言論，藝術創作是自由的，相信是我們絕大多數人的共識和價值。

▲彭俊豪。（圖／翻攝彭俊豪臉書）

彭俊豪表示，人本交通是他長期推動和關注的主題，有識之士多認為道路設計的改善、交通教育導正、法令落實是能推動成功的關鍵，但他更相信，核心重點在於喚醒每位公民的換位思考觀念，「因為我們下了車，就會變成行人；上了車，就會成為駕駛人」，既然身份不停在切換，更應該體會和體貼在不同角色時，會面臨的問題和困境，這其實也是這位同學創作的初衷。

彭俊豪說，台灣道路的環境並不安全，許多寶貴生命在車禍中虛擲，這讓很多人憤怒，急切著要改善這不安全的環境，大家的方向都是一致，但他衷心盼望，不要彼此攻訐，應該用每一次公民對話的機會，凝聚共識和關注。