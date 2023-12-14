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雙市長站台！盧秀燕讚徐巧芯是台灣良心　蔣萬安一則小故事讓徐哭了

▲蔣萬安13日幫徐巧芯助講時，分享遇到徐媽媽的故事，讓徐忍不住落淚，一旁的盧秀燕伸手安慰。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蔣萬安13日幫徐巧芯助講時，分享遇到徐媽媽的故事，讓徐忍不住落淚，一旁的盧秀燕伸手安慰。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安13日晚替國民黨立委候選人徐巧芯站台。盧秀燕讚揚徐充滿正義感、嫉惡如仇、喜歡打抱不平，也勇於作戰，是台灣的良心，讓民進黨對她恨得牙癢癢，這次徐巧芯就代表人民，挑戰民進黨，大家一定要傾全力，讓徐巧芯當選。蔣萬安助講時則分享一個小故事，讓徐巧芯不禁落淚。

徐巧芯13日晚在捷運永春站附近舉辦「巧芯號」戶外開講第9場，由盧秀燕與蔣萬安助陣。盧秀燕讚徐巧芯是人民後盾，如果沒當選，全民當噤若寒蟬，不敢對抗民進黨；徐有很多特質，例如充滿正義感、嫉惡如仇、喜歡打抱不平，民進黨對她非常畏懼，2022發揮無比監督力，幾乎把民進黨打趴，蔣萬安才能當選台北市長。

盧秀燕表示，徐巧芯、台北市議員游淑慧、立委王鴻薇是飛天小女警，打抱不平、伸張正義、除惡務盡，而徐巧芯很有戰力，勇於作戰，民進黨對她恨得牙癢癢，出動全黨之力要除掉眼中釘，動員所有關係能力要打掉徐巧芯，甚至動用司法。

盧秀燕提到，徐巧芯最近又揭發一個案子，發現吃了萊豬也沒用，沒辦法加入國際組織、邦交國無法增加，所以民進黨當然希望她不要當選。

盧秀燕呼籲，徐巧芯是台灣人民的代言人，是台灣的良心，這次徐巧芯就代表人民，挑戰民進黨，大家一定要傾全力，讓徐巧芯當選，等徐巧芯當選，才能把買疫苗機密揭弊出來 。

▲盧秀燕13日替徐巧芯助講。（圖／記者劉亮亨攝）

▲盧秀燕13日替徐巧芯助講。（圖／記者劉亮亨攝）

蔣萬安則說，徐巧芯其實歷練非常完整，她從年輕開始，大家都知道她是早餐店女兒，從基層出身，而且她從學生時期開始參與公共事務，參與國民黨青年團，後來又擔任發言人 ，還自己創立日知學塾、國安青年智庫。

蔣萬安助講時提到一個小故事，讓徐巧芯不禁落淚。蔣說，去年他在參選市長的期間，有一天到了建國花市，碰到一個個子小小的女生，跑過來跟他握手，抓著他的手不放，給他很多鼓勵，後來她才告知自己是徐的媽媽。

蔣萬安表示，他與徐巧芯媽媽寒暄一陣後，徐媽媽突然落淚，說她看到女兒揭發弊案，越揭發，又遭受很多網軍側翼攻擊，讓她捨不得。蔣萬安說，今天講這個故事，是想跟徐巧芯媽媽講，不要擔心，有他跟盧秀燕當巧芯最強的後盾。

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