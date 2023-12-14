李正皓踢爆邱鎮軍「洪門大哥」　毫不避諱因他在苗栗國

▲李正皓今天指控邱鎮軍是「洪門大哥」。（圖／李正皓提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨苗栗縣第二選區立委參選人邱鎮軍遭踢爆與統促黨主席張安樂關係匪淺，過去更是爆發多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案的電子遊藝場大房東，而邱澄清從政以來，絕未利用公職權利做不法情事。不過，政治評論員李正皓今（14）再度指控，邱是苗栗「洪門大哥」，這在政治是大忌，但邱出席活動時毫不避諱，因他在苗栗國。

李正皓今天表示，邱鎮軍說昨天自己對他的爆料是「抹黑」，但其實並不需要抹黑邱鎮軍，因為邱鎮軍本身就是黑一代，本身就是黑的，今天持續踢爆邱鎮軍身為苗栗「洪門大哥」的真實身份。

李正皓貼出3張圖片表示，事實上，邱鎮軍在苗栗地方並不掩飾自己是洪門大哥的身份，圖片中是苗栗市政府的官方網站，網站上邱鎮軍市長簡介欄中，就把「苗栗縣洪門協會理事長」寫在經歷中，從其他圖片也可以看到，邱鎮軍出席洪門活動時更是毫不避諱的穿上縣議員的背心。

李正皓回顧，今天9月，民眾黨台北市中山區黨部主任陳大業曾經被媒體踢爆是「洪門大哥」，但民眾黨與陳大業針對此事矢口否認，因為這在政治上是大忌，但為什麼邱鎮軍卻毫不避諱？因為他在苗栗國。