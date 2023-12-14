籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

▲大陸京明光電照明集團董事長范成連曾擔任國民黨中常委。（圖／翻攝中國國民黨全球資訊網）



記者陳凱力／新竹報導

前國民黨中常委、世界客屬總會理事長及大陸京明光電照明集團董事長的范成連，為支持總統參選人郭台銘順利連署，籌資2000萬與新埔鎮代會主席王增基、前觀音鄉長黃茂實、范氏宗親等人收購連署書，並成功獲取4000份。檢方近日偵查終結，以違反總統副總統選罷法連署交付賄賂等，起訴范成連等13人，並建請法院對范成連從重量刑，今（14）日移審新竹地方法院。

檢警調查，范成連要求王增基以每份400元為代價募集連署書，於10月4日下午前往王所經營的加油站，交付160萬現金、4000 份空白連署書、原子筆、手電筒等贈品、郭台銘競選辦公室背心及影印機5台。

王增基先拿出20萬、500 份空白連署書交給宜蘭章姓友人，章則將16萬現金及空白連署書交給宜蘭縣某超市經理，同樣以每份400元對價由該經理收購300份連署書。

7日晚上，范成連開車載范氏宗親再次前往加油站，拿出80萬現金由劉姓加油站站長轉交王增基，王增基則在5、6、7及11 日間，以加油站為據點，指示劉姓站長處理連署、發放賄款等事宜；劉姓站長則向前來加油的鎮民宣傳，每提交1份聯署書就可獲得400元訊息，共募得3510份連署書，其中2000份由范成連自行收回、1510份由劉姓站長攜往竹北市郭台銘署總站交付站內工作人員。

王增基還分別找來黃、李、朱、戴、鍾姓友人、范氏夫妻等人，交付2萬、 4萬到8萬不等的現金，要求以每份400元對價收購連署書，其中只有范氏夫妻成功購得33分連署書，其餘5人則因王增基遭收押而停止動作。

除了王增基，范成連同樣以400元為代價，拿出240萬給前觀音鄉鄉長黃茂實，再由黃茂實委託新屋徐姓里長以每份300 元收購，但徐姓里長因故未收購連署書；以及透過新竹市范民透過光復連署站黃姓站長、牛埔連署站吳姓工作人員對外募得496份連署書。

檢警組成專案小組展開調查，1個月內完成拘提、搜索、扣押等動作，並向法院聲請羈押禁見王增基、范成連獲准，扣押賄款251 萬 600 元、價值358萬的 BMW一輛。

檢察官認，范成連為謀自身政治事業順利，發展為本案犯行，竟發放多達500餘萬元賄款募集連署書，成功取得4000多份連署書。12月11日偵查終結，以違反總統副總統選舉罷免法連署交付賄賂等案，起訴范成連等13人，並建請法院對范成連從重量刑，今（14）日移審新竹地方法院。