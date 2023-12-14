　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

▲范連成。（圖／翻攝中國國民黨全球資訊網）

▲大陸京明光電照明集團董事長范成連曾擔任國民黨中常委。（圖／翻攝中國國民黨全球資訊網）

記者陳凱力／新竹報導

前國民黨中常委、世界客屬總會理事長及大陸京明光電照明集團董事長的范成連，為支持總統參選人郭台銘順利連署，籌資2000萬與新埔鎮代會主席王增基、前觀音鄉長黃茂實、范氏宗親等人收購連署書，並成功獲取4000份。檢方近日偵查終結，以違反總統副總統選罷法連署交付賄賂等，起訴范成連等13人，並建請法院對范成連從重量刑，今（14）日移審新竹地方法院。

檢警調查，范成連要求王增基以每份400元為代價募集連署書，於10月4日下午前往王所經營的加油站，交付160萬現金、4000 份空白連署書、原子筆、手電筒等贈品、郭台銘競選辦公室背心及影印機5台。

王增基先拿出20萬、500 份空白連署書交給宜蘭章姓友人，章則將16萬現金及空白連署書交給宜蘭縣某超市經理，同樣以每份400元對價由該經理收購300份連署書。

7日晚上，范成連開車載范氏宗親再次前往加油站，拿出80萬現金由劉姓加油站站長轉交王增基，王增基則在5、6、7及11 日間，以加油站為據點，指示劉姓站長處理連署、發放賄款等事宜；劉姓站長則向前來加油的鎮民宣傳，每提交1份聯署書就可獲得400元訊息，共募得3510份連署書，其中2000份由范成連自行收回、1510份由劉姓站長攜往竹北市郭台銘署總站交付站內工作人員。

王增基還分別找來黃、李、朱、戴、鍾姓友人、范氏夫妻等人，交付2萬、 4萬到8萬不等的現金，要求以每份400元對價收購連署書，其中只有范氏夫妻成功購得33分連署書，其餘5人則因王增基遭收押而停止動作。

除了王增基，范成連同樣以400元為代價，拿出240萬給前觀音鄉鄉長黃茂實，再由黃茂實委託新屋徐姓里長以每份300 元收購，但徐姓里長因故未收購連署書；以及透過新竹市范民透過光復連署站黃姓站長、牛埔連署站吳姓工作人員對外募得496份連署書。

檢警組成專案小組展開調查，1個月內完成拘提、搜索、扣押等動作，並向法院聲請羈押禁見王增基、范成連獲准，扣押賄款251 萬 600 元、價值358萬的 BMW一輛。

檢察官認，范成連為謀自身政治事業順利，發展為本案犯行，竟發放多達500餘萬元賄款募集連署書，成功取得4000多份連署書。12月11日偵查終結，以違反總統副總統選舉罷免法連署交付賄賂等案，起訴范成連等13人，並建請法院對范成連從重量刑，今（14）日移審新竹地方法院。

►賴清德發「百元便當」險釀踩踏意外　新竹縣黨部：非主辦單位

►超扯！抖音留言要「立委來買票」1票3千　新竹男沒拿到錢仍被起訴

►揮拳、砸椅、三字經　竹科寶山大廠「工人大亂鬥」畫面曝光

►清大退休教授李怡嚴畢生積蓄8500萬　全數捐給清華大學

ET快訊
快訊／狂砍64分破紀錄！　紀念球卻被拿走爆衝突
快訊／三民公園隨機砍人！　男揮刀砍3女遊客
台彩曝中獎人面相　「2特徵」最好運
國中生〈帝王條款〉藏驚人細節！神觀察力全跪了：難怪優勝
《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣喊：有比賺錢更重要
骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了
全台首創！新竹縣市跨年演唱會　卡司公布
林襄被追問「為什麼找運動員當男友」　羞笑全說了
26歲寫真女星驟逝　親媽爆內幕：女兒像被他殺了一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

昔暗助議長賄選？　賴清德競總駁斥：假爆料

連鎖水餃店消費「吃到塑膠膜」　他嚇壞：不知剩下被吃到哪去

蛋堡考上第一志願「中途轉念玩嘻哈」！遭媽反對爆爭執：成長過程很孤單

獨家／「最帥翻譯」程浩主動追男友　哽咽求婚：跟他在一起很幸福

許維恩母失智8年「她已不認得我了」：我相信有奇蹟！

黃崇哲／金融科技的下一站

新冠及流感疫苗接種站　台東衛生局16日上午開設

澳洲女子遭控「連殺4孩」入獄20年　終獲清白罪名撤銷

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

全台第一人！高雄男跳《科目三》變「骨折三」

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

即／北投「1男子陳屍公車內」！　民眾聞異味報警

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」

基隆民宅大火　烈焰衝出窗戶

北投「公車內驚見男屍」！死者身分曝光

更多熱門

相關新聞

美媒：逾800個假帳號跟隨台灣時事　操弄2024選舉

美媒：逾800個假帳號跟隨台灣時事　操弄2024選舉

美國媒體引述社群媒體帳戶分析公司Graphika報告指出，一項試圖操縱2024台灣大選的行動在社群媒體發散。幕後操弄者透過假帳號、搭上台灣新聞脈動，試圖干預台灣選舉。

不認南部「綠到出汁」！侯友宜：當選後2政策優先推

不認南部「綠到出汁」！侯友宜：當選後2政策優先推

被招待赴陸爽玩6天　里長觸反滲透法聲押

被招待赴陸爽玩6天　里長觸反滲透法聲押

侯友宜高雄夜市拜票　民眾送禮又搶合照

侯友宜高雄夜市拜票　民眾送禮又搶合照

桃園警擴大臨檢　嚴防暴力介入

桃園警擴大臨檢　嚴防暴力介入

關鍵字：

2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

丫頭出國脫了！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

楊丞琳失言4天首現身！

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面