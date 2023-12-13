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鎖定「黑槍毒賭詐」！桃警擴大臨檢　警方全力防堵幫派介入選舉

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於總統、副總統及立委選舉僅剩倒數1個月，淨化選前治安為當前警方重點工作，桃園市警局於昨晚進行「全國性擴大臨檢」，局長吳坤旭指出，選前查察持續嚴密掃蕩各地幫派組織、防制暴力與地下賭盤等影響選舉治安因子，嚴防幫派以暴力或假借政黨介入選舉，遏制各項治安案件，展現警方霹靂執法決心。
▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢，霹靂特警荷槍實彈到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢，霹靂特警荷槍實彈到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局昨晚執行擴大臨檢勤務，總計動員警力410人次、臨檢稽查治安顧慮場所151場，共計查獲刑事案件計18件（含非法槍械、賭博等）、公共危險8件、查捕逃犯12名；另於專案期間查獲非法槍械案件3件3人、詐欺案件16件60人、各類賭博案22件141人、檢肅治平對象到案4件。

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢，局長吳坤旭在桃園分局舉行勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢，局長吳坤旭在桃園分局劑型勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳坤旭昨晚於桃園警分局主持勤前教育，並親至到有治安顧慮場所勤務執行狀況，要求各分局依據轄區特性治安狀況，鎖定幫派組合圍事或其投資經營之營業場所、選舉賭盤及易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，結合掃黑、肅槍、打詐等目標性作為，強化臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，全面查察，確保選前各式競選活動平順舉行。

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢，員警到場清查客人身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局昨晚針對酒店等場所規劃擴大臨檢，員警到場清查客人身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局強調，適逢2024年大選將至，桃園市警局除針對選舉造勢活動與相關重要人員、處所加強安全維護工作外，更針對攸關社會風氣及影響民生安全甚鉅的「黑」、「槍」、「毒」、「賭」、「詐」等面向，未來將陸續規劃高強度、密集性的重點打擊專案，警方已做好選舉前治安維護之萬全規劃準備，有信心強力維護社會治安，打擊不法無假期，絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序行為影響選舉。

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