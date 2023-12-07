賴清德發「百元便當」險釀踩踏意外　新竹縣黨部：非主辦單位

▲賴清德5日在竹東的造勢大會上，因發放百元便當遭到檢舉。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨立委參選人徐巧芯因20元長壽麵遭調查，她昨(6)天在臉書表示，「賴清德造勢發便當還差點造成民眾踩踏事故」，質疑為什麼檢調不去查賴，而要查自己的20元壽麵，徐巧芯說「身為正義小天使」的自己，立刻去檢舉。民進黨新竹縣黨部也澄清，非活動主辦方，並不清楚相關內容。

徐巧芯在臉書po出檢舉畫面表示，賴清德造勢場合喊凍蒜，還問便當多少錢，底下(民眾)回答「一個100」，甚至民眾為了搶領便當還差點造成踩踏事件，她質疑，「主辦單位說每個人都可以拿到」且活動有喊凍蒜、搶便當、發便當券，都符合選罷法中與一定投票權行使的對價行為，明顯有違法疑慮，喊話「法務部調查局記得早上6:00去敲賴清德大門」。

▲竹東場的成立大會上，大約有500名支持者參與。



民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，5日活動是「賴清德後援會」主辦，縣黨部與競選辦公室並未介入，不清楚相關內容。

據悉，「賴清德後援會」非民進黨編制組織，是由台北101董事長張學舜擔任會長，客委會副主委周江杰擔任副會長，後援會成立大會選定竹東，可能與張學舜和周江杰的故鄉有關。

民進黨部內成員表示，5日當天活動有兩場，第一場是9點半在湖口顯聖宮參香，中途前往明新科大，11點40分前往竹東進行第二場活動；竹東(後援會成立大會)約12點多結束，之後開始發放便當。

▲活動為「賴清德後援會」主辦，張學舜(左3)為後援會會長。

從兩場活動的流程表發現，第一場活動由賴清德帶領參香，同時和選區候選人詹紀緹分別致詞；第二場活動流程則是邀請竹東鎮長郭遠彰、竹東後援會總會長楊昌德、竹縣第二選區立委參選人曾聖凱、新竹縣後援會總會長張學舜致詞，壓軸為賴清德致詞。

內部黨員透露，兩場活動縣黨部全程沒有參與，甚至黨部主委鄭朝方也只在第二場的成立大會上台亮相合照，同時也證實的確有收到檢調單位的調查。黨員說，事情發生後接獲不少抱怨和質疑，只能一一說明，但活動不是黨部辦的，現在還扯上選罷法，真是尷尬又無奈。至於踩踏事件，因工作人員無供餐，當天大家都很忙，實在不清楚。

至截稿前，記者致電張學舜與周江杰2人，電話都無人接聽，無法獲得回應。

▲▼黨部說，對於支持民進黨籍候選人的造勢活動樂見其成，只是百元便當引起風波也是始料未及。