侯友宜夜市拜票...高雄人搶合照　他嗨讚：南部人就是熱情

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

2024總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜今（13）日從高雄啟動全台車掃，沿路受到支持者熱烈歡迎，國旗海飄揚。侯友宜晚間再前往吉林街夜市拜票跟民眾互動，許多攤商送上食物迎接，民眾也搶著要跟他自拍合照，展現高人氣。

▲侯友宜逛夜市拜票，民眾搶合照。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜夜市拜票，攤商熱情送禮。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜今天從高雄開始，一連兩天展開車隊掃街造勢活動，晚間與立委參選人黃柏霖到吉林街夜市與民眾互動，沿路上許多民眾高喊「侯友宜凍蒜！侯友宜凍蒜！」，許多支持者爭相跟他合影，展現相當高的人氣。

侯友宜沿路跟民眾跟攤商親切拜票，有攤商直接送上一籃蘋果，還有鳳梨，祝福他高票當選，也有攤商請吃黑輪片。對於在夜市獲得熱烈歡迎，侯友宜也開心大讚「南部人很熱情，我也是南部人，有情有義，讚！」

▲▼侯友宜車隊掃街從高雄出發，晚間到夜市拜票，展現高人氣。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜明天一整天也將持續在高雄車隊掃街「大車拚」，早上在旗山區、阿蓮區、路竹區，下午在岡山區、梓官區、橋頭區、大社區。侯友宜歡迎大家跟他逗陣行，呼籲明年1月13日就投3號，「投侯康就OK」。