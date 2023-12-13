　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜夜市拜票...高雄人搶合照　他嗨讚：南部人就是熱情

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

2024總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人侯友宜今（13）日從高雄啟動全台車掃，沿路受到支持者熱烈歡迎，國旗海飄揚。侯友宜晚間再前往吉林街夜市拜票跟民眾互動，許多攤商送上食物迎接，民眾也搶著要跟他自拍合照，展現高人氣。

▲▼侯友宜逛夜市拜票！高雄人搶合照，他嗨讚「南部人就是熱情」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲侯友宜逛夜市拜票，民眾搶合照。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜逛夜市拜票！高雄人搶合照，他嗨讚「南部人就是熱情」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜夜市拜票，攤商熱情送禮。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜逛夜市拜票！高雄人搶合照，他嗨讚「南部人就是熱情」 。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜今天從高雄開始，一連兩天展開車隊掃街造勢活動，晚間與立委參選人黃柏霖到吉林街夜市與民眾互動，沿路上許多民眾高喊「侯友宜凍蒜！侯友宜凍蒜！」，許多支持者爭相跟他合影，展現相當高的人氣。

侯友宜沿路跟民眾跟攤商親切拜票，有攤商直接送上一籃蘋果，還有鳳梨，祝福他高票當選，也有攤商請吃黑輪片。對於在夜市獲得熱烈歡迎，侯友宜也開心大讚「南部人很熱情，我也是南部人，有情有義，讚！」

▲▼侯友宜逛夜市拜票！高雄人搶合照，他嗨讚「南部人就是熱情」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜車隊掃街從高雄出發，晚間到夜市拜票，展現高人氣。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜逛夜市拜票！高雄人搶合照，他嗨讚「南部人就是熱情」 。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜明天一整天也將持續在高雄車隊掃街「大車拚」，早上在旗山區、阿蓮區、路竹區，下午在岡山區、梓官區、橋頭區、大社區。侯友宜歡迎大家跟他逗陣行，呼籲明年1月13日就投3號，「投侯康就OK」。

ET快訊
(G)I-DLE Minnie演出「中途退場」！　Cube娛
狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了
以前開車沒導航！「靠1神物」到目的地　全場認同：我爸超強
玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」
2023年「台灣YouTube斗內霸主」揭曉！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜夜市拜票...高雄人搶合照　他嗨讚：南部人就是熱情

迴力鏢？昔批綠房貸一成自備款政策買票　趙少康：時空背景不同

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

外交路線遵循蔡英文　柯文哲：對美中原則就是no surprise

侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路全是國旗海

一圖看「新青安」與「侯康貸」差異　侯辦：證明可提早10年買房

陳佩琪將加入「扛阿北守台灣」　柯文哲感性回：去現場就會被感動

藍白狂打違建、國籍有沒有用？　TPOC揭網路聲量：未造成賴蕭重傷

柯文哲凱道只搶一天恐來不及準備？　他曝4年前「韓蔡接力」辦成了

被辱「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷12／17辦簽名會　送山道超商妹海報

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

侯友宜夜市拜票...高雄人搶合照　他嗨讚：南部人就是熱情

迴力鏢？昔批綠房貸一成自備款政策買票　趙少康：時空背景不同

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

外交路線遵循蔡英文　柯文哲：對美中原則就是no surprise

侯友宜車掃首站在高雄！挑「全台最大里」出發　沿路全是國旗海

一圖看「新青安」與「侯康貸」差異　侯辦：證明可提早10年買房

陳佩琪將加入「扛阿北守台灣」　柯文哲感性回：去現場就會被感動

藍白狂打違建、國籍有沒有用？　TPOC揭網路聲量：未造成賴蕭重傷

柯文哲凱道只搶一天恐來不及準備？　他曝4年前「韓蔡接力」辦成了

被辱「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷12／17辦簽名會　送山道超商妹海報

明天就要開唱！Daniel Caesar台灣演唱會緊急喊卡　首爾、台北都取消

(G)I-DLE Minnie美國演出「身體不適中途退場」！　Cube娛樂發聲

紅斑性狼瘡症狀變幻如魔術師！侵犯器官最嚴重「致死率4成↑」

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

宋茜遭伴舞吐槽「不帶人又嫌效果差」　舞社還原內幕道歉

侯友宜夜市拜票...高雄人搶合照　他嗨讚：南部人就是熱情

迴力鏢？昔批綠房貸一成自備款政策買票　趙少康：時空背景不同

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」　3車慘遭波及釀2傷

曾沛慈《BIG》首當媽！包場邀親友見證　星光二班罕見同框力挺

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

政治熱門新聞

蔡正元看完民調喊：有史以來第一次

TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民掉最多

快訊／曝藍內參民調「侯康配」超車賴蕭　朱立倫：領先0.8個百分點！

「賴清德被柯文哲咬一口很慘！」　吳子嘉曝賴柯民調結構變化

獨／從北門升級成凱道！　柯文哲順利搶下「選前之夜」1／12凱道路權

總統副總統4場政見會時程曝光！　中選會：首場12／20晚間7點登場

曾玟學引報導控邱鎮軍「毒品交易站屋主」

張益贍：吳欣盈回台後，柯文哲年輕選票會持續崩盤

被辱「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷預告辦簽名會

港湖殊死鬥　高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」

美麗島民調／「侯康配」緊追「賴蕭配」　 雙北、桃竹苗侯康一支獨秀

一圖看「新青安」與「侯康貸」差異　侯辦：證明可提早10年買房

爆疑有黑歷史　邱鎮軍陣營13日回應

黃國昌點名12護法　名單3分之1非新系

更多熱門

相關新聞

迴力鏢？昔批綠房貸一成自備款政策買票　趙少康：時空背景不同

迴力鏢？昔批綠房貸一成自備款政策買票　趙少康：時空背景不同

國民黨總統候選人侯友宜、副手趙少康提出青年貸款買房政策，免付頭期款、貸款額度最高新台幣1500萬元且利息補貼5年；不過被抓出趙少康在2018年，曾批評民進黨時任內政部長徐國勇拋出的房貸只需一成自備款，會造成泡沫化。趙少康今（13）日勝訪時說，這時空背景不同，不能相提並論；至於曾自爆「20歲買2、3間公寓」，被質疑炫富，趙於政大演講時則說，那時候一坪兩三萬而已，那時候有能力，現在年輕人沒能力嗎？

台南男女「帶狗行兇」　騎車帶2獵犬獵殺浪貓　

台南男女「帶狗行兇」　騎車帶2獵犬獵殺浪貓　

桃園警擴大臨檢　嚴防暴力介入

桃園警擴大臨檢　嚴防暴力介入

侯友宜高雄啟動車掃！挑「最大里」出發

侯友宜高雄啟動車掃！挑「最大里」出發

一圖看「新青安」與「侯康貸」差異　侯辦：證明可提早10年買房

一圖看「新青安」與「侯康貸」差異　侯辦：證明可提早10年買房

關鍵字：

侯友宜2024總統大選2024侯友宜影音

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

槽化線鬼切畫面曝！轎車遭2大車猛撞　女駕駛慘死

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面