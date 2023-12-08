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物理學家李怡嚴畢生積蓄+珍藏全捐出　總價值8500萬傳愛清華　

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

▲李怡嚴教授因身體因素無法前來，由任秀妍律師代表簽約。（圖／清大提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

著名物理學家、清華大學前學務長李怡嚴，今日將畢生積蓄、珍藏全數捐給清華大學，其中包含他珍藏的書籍、黑膠唱片、不動產等，總計價值約8500萬元。李怡嚴教授高齡86歲，今日因身體狀況未能出席，委託任秀妍律師代表簽約，清華大學校長高為元代表接受。

清大在linkedin表示，儘管李教授年事已高，最近又生病了，但此次他慷慨捐贈，不僅展現了李怡嚴教授對清大畢生承諾，更體現了教授對清大不朽的精神與深厚的感情。此次的捐贈，將繼續用在培養人才、學術交流以及出版。同時，清大也會陪同李教授一起度過這個困難的時期。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

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▲李怡嚴教授（中）是物理界第一位在國外拿到博士學位後回國服務的教授。

清大表示，此次捐款的5800萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助3年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，以及不分領域的新進教授獎勵，幫助清華大學繼續延攬人才。

另外將撥出1500萬元給李怡嚴曾執教的物理系，用於學術交流活動、人才培育；還有1000萬元將會捐給清華出版社，成立「李怡嚴教授出版基金」，協助清華人文社會、藝術、教育領域的老師們繼續出版著作。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

▲1984年林家翹教授來訪清大，與李怡嚴教授（右一）、孫方鐸教授（右二）、吳大猷教授（左一）於梅園合影。

李怡嚴教授嗜好收藏黑膠唱片，他畢生收藏的幾百張黑膠珍藏此次也一併捐出，贈予清華圖書館，同時還有200萬元捐款用來協助圖書館改善視聽館藏空間。

李怡嚴27歲於密西根大學取得物理博士學位，1964年回到台灣清華任教，是當時物理學界第一位在國外拿到博士學位後回國貢獻的學者。李怡嚴不僅是物理系創系元老之一，同時也擔任清大物理所第一任所長，1982年至1989年間還擔任8年教務長。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

▲▼李怡嚴教授一輩子幾乎奉獻於清大、於學術，即使退休後仍住在學校附近，經常到清大圖書館閱讀、做研究，在科學、文史領域依然活躍。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

李怡嚴半世紀好友、物理系退休教授蔣亨進回憶起李怡嚴，他說李怡嚴對學的要求很高，還特別編撰教科書《基礎物理》，他強調「物理是理解的科學，而不是記憶的科學」，因此考試都採「open book」，不過李怡嚴的課並不好修，即使這樣，還是有不少比例的學生「陣亡」。

高為元校長今日與李怡嚴的故舊、清華師生齊聚名人堂，一同觀賞特別為李教授製作的紀錄片「盡心立命」，同時眾人也期盼他能盡快恢復健康。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

▲▼李怡嚴教授也教出許多優秀的學生，包含歷史所院士黃一農、材料系張士欽，及台積電副總經理蔡能賢、余振華。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

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