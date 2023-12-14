郭正亮直言「賴清德卡住了」　揭中間選民動向

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家是否有違建問題，近期受到各界關注，賴競總強調，一切都會全力配合處理。不過，前立委郭正亮直言，「賴清德卡住了」，不僅沒有辦法推出很創新的政策，老家爭議也容易讓人有「寬以律己，嚴以待人」的感覺，這會讓一些中間選民搖擺不定，進而變成不表態選民。

▲郭正亮認為，萬里老家爭議會對賴清德造成傷害。（資料照／記者林敬旻攝）

郭正亮13日在網路節目《下班瀚你聊》中提到，「賴清德卡住了」，賴清德沒有辦法公布很創新的政策，第一是他當過行政院長，第二是蔡政府現在就可以做，為何不推，所以他就有點尷尬，太創新的政策要說政府現在就有在做，實際上很多沒做，這個部分他很難回應，進而就會出現對比，好像別人都在說要怎麼改革，他卻沒有主張。

郭正亮接著表示，賴清德的副手蕭美琴角色功能也沒有完全發揮，導致賴又回到老調，誇大服貿恐慌、抗中保台，不然就是跟對手柯文哲、趙少康互罵，這種都不會得分。

▲賴清德萬里老家陷入違建爭議。（圖／記者郭世賢攝）

至於萬里老家爭議，郭正亮分析，賴清德給人一種藕斷絲連、跳不出來的感覺，違建2009年之前列管不拆，但列管不拆是一般百姓，賴要當領導人，標準是否要比一般人高一些，此外還有稅的問題，「稅我認為有不清楚之處」。

郭正亮直指，老家爭議會對賴清德造成兩種傷害，首先是會造成「寬以律己，嚴以對人」的觀感；其次，民眾會覺得，要做國家領導人的人怎麼會困在這種議題，連柯媽媽都含淚自己拆了，賴卻還在糾結。

最後，郭正亮提到，賴清德現在的基本盤已經不會跑了，但有一些比較沒有那麼綠的中間選民，就會覺得說「你怎麼這樣」，然後開始移動，雖然不一定會跑到侯友宜或柯文哲那邊，但是會變成不表態選民。

針對萬里老家爭議部分，新北市地政局已認定該屋確實是違建，對此，賴競總表示，一切都會全力配合，只要收到主管機關發送稅單，必將盡速完成程序，希望新北市政府公開透明，依程序處理，也希望有心人不要為了選舉惡意操弄謠言，躲在檯面下放話抹黑。