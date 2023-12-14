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列無形文化貨產！埔里三獻清醮全鎮茹素5天　雞排店：尊重當地文化

▲埔里三獻清醮13日進行西壇點燈儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲埔里三獻清醮13日進行西壇點燈儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里三獻清醮祭典從13日凌晨開始全鎮齋戒茹素、晚上則舉辦西壇點燈活動；居民將配合吃素5天至17日晚上11點，大多店家也都願意配合不賣葷食：如改賣素食臭豆腐，賣雞排肉類的店家則不營業，表示對地方文化的尊重，藉此希望埔里發展愈來愈好，眾人事業順利、平安健康。

祈安三獻祭典於12月16日子時至18日子時舉行，自西壇點燈展開一系列的活動，現場安排國樂及愛蘭國小學童表演舞獅，吸引很多民眾到場點燈、祈求平安；國姓鄉清德寺釋慧龍住持昨晚為活動誦經祈福，南投縣長許淑華到場點燈祈福，包括立委馬文君、南投縣議會副議長潘一全、縣議員黃世芳、吳國昌、陳宜君、戴世詮、林芳伃、蘇昱誠、簡賜勝，以及埔里鎮長廖志城也到場參加。

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▲埔里三獻清醮13日進行西壇點燈儀式。（圖／南投縣政府提供）

▲埔里三獻清醮13日進行西壇點燈儀式。（圖／南投縣政府提供）

縣政府指出，列入南投縣無形文化資產的埔里三獻清醮祭典，自清末庚子年（1900年）每12年舉辦1次建醮法會，全鎮茹素、家戶繳「丁口錢」，發展出獨特的建醮文化；2020年的建醮法會因適逢120年，地方循傳統擴大舉辦，也將宗教祭儀結合觀光、地方創生等舉辦文化慶典，依體例建醮法會辦完後，還得在相隔3年的農曆卯年再辦三獻祭典「圓醮」，祭儀才算圓滿，因此於今年癸卯年舉行三獻清醮。

▲埔里三獻清醮13日進行西壇點燈儀式。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，埔里三獻清醮祭典是地方大事，埔里人都虔誠以對；而總壇設於恒吉宮媽祖廟，鎮內東、西、南、北四大柱壇，每個柱壇點各有其特色：東壇恭迎苗栗白沙屯拱天宮媽祖、大甲鎮瀾宮媽祖、鹿港玻璃媽祖聖駕，庇佑地方順遂。

縣府表示，配合三獻清醮，觀光處參考「綠．蔬食評鑑指南」、「蔬福生活」等蔬食網站，整理南投優質蔬食餐廳，透過「樂旅南投」臉書粉絲頁宣傳，周末也將和台一生態休閒農場合作，舉辦「2023南投花卉嘉年華」主題日，只要捐贈發票就可免費進入，並享用以園區食材製作的花餐。

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