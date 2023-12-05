聖馬爾定醫院耶誕點燈　象徵性傳遞愛與平安給病人及家屬

▲▼耶誕節即將到來，聖馬醫院布置聖誕燈，希望傳遞愛與平安給所有民眾。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市天主教聖馬爾定醫院於5日舉行聖誕馬槽點燈儀式，慶祝主耶穌降生來臨，院方在一樓大廳佈置了精美的聖誕馬槽，傳遞耶穌誕生的喜悅外，也讓民眾進出路過時，也能一起感受馬槽所帶來的友愛、分享、接納和關懷。活動當天，邀請嘉義市衛生局副局長莊美如、衛生局醫政科王鳳玉科長與聖馬爾定陳美惠院長一同舉行點燈儀式祝福禮儀，祈願大家都能平安喜樂，將愛散播出去。

▲ 聖馬醫院院長陳美惠邀請嘉義市衛生局副局長莊美如、衛生局醫政科王鳳玉科長共同點燈 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

5日上午眾人齊聚一堂，院方精心佈置的馬槽造景搭配上閃爍燈熾，讓許多民眾都駐足欣賞拍照。莊美如副局長表示，今天很開心來參與馬槽點燈活動，點燈就像喚起大家的愛，特別是感謝院長率領醫院團隊在疫情期間給予非常多的協助，不管是疫苗施打、專責病房調度、市民健檢…等等，都大大協助市府讓民眾有更好的醫療照護，真的是身體力行愛的行動，讓人非常感動。

▲聖馬醫院院長陳美惠親 自點燈 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

陳美惠院長致詞時也分享了兩個小故事，以前求學時課業多，晚上也都有許多課程，媽媽總在她出門時跟她講:「我把客廳的燈亮著等你回來。」讓她心中不由自主就充滿了愛與幸福;另一個則是以前有位來自台南的醫師，晚上去逛夜市後要回來迷了路，一路上走著走著看見了醫院頂樓的十字架，於是尋著光順利回到醫院。陳院長表示，我們每個人都是那盞光，只要我們把和諧、美好及互助的精神分享出去，就能照亮別人，活出愛。

在倒數聲下，陳美惠院長與來賓以及主禮阮明然神父一同點燃聖誕之光，小天使們也登場向民眾發放糖果祝福平安，醫院同仁也都戴上應景的聖誕頭飾，希望能給患者和民眾活潑的氣息。

陳美惠院長表示，聖誕節洋溢著溫馨與美好，但也提醒著我們，唯有愛才能給予生命意義和幸福，馬槽中的小耶穌把自己送給我們，我們也將這份真光和真愛以行動傳送給我們周遭的人，特別是需要我們服務的病人及家屬。