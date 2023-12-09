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地方 地方焦點

只因口角...埔里烤肉攤老闆夫婦遭黑衣人痛打　警今逮9人

▲南投埔里一攤烤肉攤遭黑衣人猛砸，老闆夫妻掛彩送醫，最後有9名歹徒遭逮捕送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投埔里一攤烤肉攤遭黑衣人猛砸，老闆夫妻掛彩送醫，最後有9名歹徒遭逮捕送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

潘姓男子日前疑因故與人發生口角衝突，對方於8日晚間竟糾眾前往潘男夫婦於埔里鎮市區經營的烤肉攤，不但持球棒猛砸、痛毆2人，更噴灑辣椒水，造成夫婦倆受傷送醫；警方掌握特定對象後，今天下午共帶回9名男性嫌犯，訊後依聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

本起案件發生在昨天晚上，幾名黑衣人持棍棒聚集在當地知名的「熱帶嶼」KTV前烤肉攤旁，隨後有人持辣椒水朝老闆夫妻兩人噴灑，其餘人並持球棒猛砸攤位、毆打老闆，巨大聲響嚇壞附近攤商；透過目擊者拍攝的畫面可以看到，當時潘姓老闆遭打倒在地，幾名黑衣人還不斷持球棒朝其頭部猛打、出腳猛踹，手段相當兇狠，潘妻則嚇得在一旁尖叫求饒。

▲▼南投埔里一攤烤肉攤遭黑衣人猛砸，老闆夫妻掛彩送醫。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼南投埔里一攤烤肉攤遭黑衣人猛砸，老闆夫妻掛彩送醫。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲南投埔里一攤烤肉攤遭黑衣人猛砸，老闆夫妻掛彩送醫，最後有9名歹徒遭逮捕送辦。（圖／翻攝社會事新聞影音）

埔里警分局獲報、派出快打部隊趕赴現場時，黑衣人已搭車揚長而去，消防隊緊急將潘姓老闆夫婦送醫，所幸均無生命危險；警方隨即調閱案發地點周邊監視器，掌握嫌犯身分和作案車輛，以車追人，今天下午帶回9名涉嫌參與本次鬥毆案的男子進行偵訊。

據悉，潘男與施暴嫌犯雙方因故心生芥蒂，於半個月曾有口角衝突，對方因此在昨晚率眾前往砸攤傷人作為報復；埔里分局長林威廷表示，9名嫌犯都依《刑法》第150條「聚眾鬥毆罪」偵辦，警方針對街頭暴力將比照重大刑案偵辦追查到底。

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