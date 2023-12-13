雨傘放外面被偷！他放上「超強小物」防盜　網驚呼：我會尖叫

記者曾筠淇／綜合報導

有過這樣的經驗嗎？雖然下雨天出門有記得帶傘，但因為把傘放在外面傘架就被偷走了。近日有日本網友因為想避免傘被偷，索性在傘柄放上「黏土工藝品」蛞蝓。這樣的創意也掀起網友熱議，「這很有趣」、「我在那裡可以購買這個？我不想要傘被偷」。

有日本網友在「X」上發文表示，大家有過下雨天去便利商店，結果傘卻被偷走的經驗嗎？為了解決這個問題，他設計出「防盜的黏土工藝品」，只要雨傘上有「蛞蝓」，就可以避免傘被偷了，而且他們還提供多種尺寸，可依照自己的雨傘大小選擇。

從圖片可見，這個工藝品做得頗為逼真，若無仔細看，可能真會以為雨傘上有蛞蝓。

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▲很多人都有雨傘被偷、被誤拿的經驗。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這似乎確實有效」、「我覺得這是個好主意，有點可愛」、「把蛞蝓放在傘上，結果自己忘記，拿傘時反而感到驚訝」、「可以放真正的蛞蝓嗎」、「如果我看到它，我會尖叫！太噁心了，我不敢碰它，但這是個好主意，不會被偷走」、「這太好了！我要把它貼在各種地方」。

根據日媒報導，該網友受訪時透露，他會有這個靈感，是因為有次在思考「傘被偷」的反制方法時，湊巧看到門前有隻蛞蝓，事實上，下雨天很常會看到蛞蝓，但因為蛞蝓黏黏的，所以大多數人都不會想要用指尖彈走，甚至不願走近觀察，於是，他最終才決定將「防盜小物」設計成蛞蝓的外型。