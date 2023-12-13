雨傘放外面被偷！他放上「超強小物」防盜　網驚呼：我會尖叫

#ビニール傘#セキュリティシステム#ビニ傘マモルくん#傘盗難防止用チャーム#粘土細工— 前田 (@chin25454) December 6, 2023
大雨の日コンビニなどで傘を盗まれた事ありませんか？
この傘盗難防止用チャームシステムを付けておけばもう安心！
サイズを取り揃えましたのでアナタの傘の持ち手のサイズにあったモノをチョイス出来ます！ pic.twitter.com/oDdwxGuvaK
記者曾筠淇／綜合報導
有過這樣的經驗嗎？雖然下雨天出門有記得帶傘，但因為把傘放在外面傘架就被偷走了。近日有日本網友因為想避免傘被偷，索性在傘柄放上「黏土工藝品」蛞蝓。這樣的創意也掀起網友熱議，「這很有趣」、「我在那裡可以購買這個？我不想要傘被偷」。
有日本網友在「X」上發文表示，大家有過下雨天去便利商店，結果傘卻被偷走的經驗嗎？為了解決這個問題，他設計出「防盜的黏土工藝品」，只要雨傘上有「蛞蝓」，就可以避免傘被偷了，而且他們還提供多種尺寸，可依照自己的雨傘大小選擇。
從圖片可見，這個工藝品做得頗為逼真，若無仔細看，可能真會以為雨傘上有蛞蝓。
▲很多人都有雨傘被偷、被誤拿的經驗。（示意圖／記者李毓康攝）
貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這似乎確實有效」、「我覺得這是個好主意，有點可愛」、「把蛞蝓放在傘上，結果自己忘記，拿傘時反而感到驚訝」、「可以放真正的蛞蝓嗎」、「如果我看到它，我會尖叫！太噁心了，我不敢碰它，但這是個好主意，不會被偷走」、「這太好了！我要把它貼在各種地方」。
根據日媒報導，該網友受訪時透露，他會有這個靈感，是因為有次在思考「傘被偷」的反制方法時，湊巧看到門前有隻蛞蝓，事實上，下雨天很常會看到蛞蝓，但因為蛞蝓黏黏的，所以大多數人都不會想要用指尖彈走，甚至不願走近觀察，於是，他最終才決定將「防盜小物」設計成蛞蝓的外型。
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