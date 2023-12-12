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月子中心護士「粗魯推嬰頭」產婦PO影片指控　院長：將檢討

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾一家月子中心昨日遭一名新生兒媽媽上傳影片爆料，質疑該院護士照顧新生兒品質不佳。影片中，一名女護士以蹲坐姿勢腳上抱一名嬰兒、右腳踩著新生兒推車安撫另一個，期間右手伸進嬰兒箱終將孩子的頭擺正，但動作粗魯。婦安月子中心院長今（12）日受訪回應，育嬰室24小時都開窗，就是要讓家長放心，收到家屬反應一定隨時檢討。

▲雲林虎尾一家月子中心遭爆料，護理師安撫、調整小孩小孩時動作粗魯 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾一家月子中心遭爆料，護理師安撫、調整小孩小孩時動作粗魯 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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一名陳姓新生兒母親在臉書貼文「這就是XX月子中心的照顧品質，這位許大護士說她在安撫他睡覺，各位還放心送去那裡嗎？」並附上一段10秒影片。

▲雲林虎尾一家月子中心遭爆料，護理師安撫、調整小孩小孩時動作粗魯 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾一家月子中心遭爆料，護理師安撫、調整小孩小孩時動作粗魯 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該月子中心院長表示，該名護理師服務約2年，平時表現一直都不錯，而新生兒中心一直都保持24小時開窗、隨時都有人顧著。這是幾天前發生的事，產婦當天有立即向護理單位反應，表示覺得對待新生兒太粗魯，相當心疼。事後院方對孩子仔細檢查，沒有特別的問題，也允諾產婦可無條件退錢辦出院，但目前他們都持續住著，稍晚會請護理師再去關切情況。

雲林縣衛生局長曾春美表示，針對影片的部分必須要實際到現場去了解狀況後，才能下定論。曾春美說，月子中心提供婦女月事服務，有接到民眾反映就會去實地，了解有無違反相關法規規定，如有違反相關法規規定的就會依法處理 ，另外要呼籲鄉親，如果有產後護理需求，希望大家尋求正規的機構去接受服務 。

 


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