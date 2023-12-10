▲睽違3年！台中半程馬拉松復跑，逾1.4萬跑者響應。（圖／運動局提供）



記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

睽違三年，2023台中城市半程馬拉松復跑，今早在市府前廣場鳴槍開跑，包括半馬組(21km)、挑戰組(10km)、休閒組(5km)，共計近1.4萬位跑者參與。主辦單位表示，這場馬拉松作為一場自願性碳中和路跑，並將選手部分報名費28萬捐予台中市社會局，以「運動做公益的力量」回饋社會。

今年的賽事路線經過台中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等著名景點，沿途豐富補給站提供特色小吃等多樣特色美食，活動現場還設有胖卡餐車，讓選手有得跑又有得吃，大飽口福。

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這場活動由運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦，副市長黃國榮一早蒞臨現場以熱情洋溢的致詞感謝所有參賽選手的拚勁和對台中市的支持。台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，近年來，台中市的不動產市場蓬勃發展，各種創新的開發項目如雨後春筍般冒出，城市面貌不斷焕然一新，這些成就的背後，是不動產業者與政府、社區各界攜手合作、共同努力的成果。

台中市不動產開發公會運動主委陳梓銘說，這場路跑活動紀念衫及完跑提袋皆採用寶特瓶環保回收紗製作，手冊及成績證明皆無紙化，補給站紙杯也採用無淋膜紙杯，希望為地球盡一份心力。