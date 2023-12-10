　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

▲睽違3年！台中半程馬拉松復跑，逾1.4萬跑者響應。（圖／運動局提供）

▲睽違3年！台中半程馬拉松復跑，逾1.4萬跑者響應。（圖／運動局提供）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

睽違三年，2023台中城市半程馬拉松復跑，今早在市府前廣場鳴槍開跑，包括半馬組(21km)、挑戰組(10km)、休閒組(5km)，共計近1.4萬位跑者參與。主辦單位表示，這場馬拉松作為一場自願性碳中和路跑，並將選手部分報名費28萬捐予台中市社會局，以「運動做公益的力量」回饋社會。

今年的賽事路線經過台中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等著名景點，沿途豐富補給站提供特色小吃等多樣特色美食，活動現場還設有胖卡餐車，讓選手有得跑又有得吃，大飽口福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場活動由運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦，副市長黃國榮一早蒞臨現場以熱情洋溢的致詞感謝所有參賽選手的拚勁和對台中市的支持。台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，近年來，台中市的不動產市場蓬勃發展，各種創新的開發項目如雨後春筍般冒出，城市面貌不斷焕然一新，這些成就的背後，是不動產業者與政府、社區各界攜手合作、共同努力的成果。

台中市不動產開發公會運動主委陳梓銘說，這場路跑活動紀念衫及完跑提袋皆採用寶特瓶環保回收紗製作，手冊及成績證明皆無紙化，補給站紙杯也採用無淋膜紙杯，希望為地球盡一份心力。

ET快訊
威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣
小甜甜獨扛家計「月燒6位數」！　動念發傳單賺錢
前T-ara雅凜「宣布離婚和再婚」！
「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財
冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間
徐若瑄宣布離婚！　認無法克服差異：最困難但合適的安排
「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間曝

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

LIVE／橘色惡魔降臨！與五所高中共同演出嗨翻高雄

注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間曝

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

LIVE／橘色惡魔降臨！與五所高中共同演出嗨翻高雄

注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

研究：氣溫每降低1°C「增200人突發心臟病」！　心肌梗塞有2前兆

買票朝聖台北大巨蛋　曾豪駒談卸任樂天教頭心情

長輩留2間房！他帶妻小租屋「還要等幾年」　嘆新竹1地方沒發展

妹子租屋1年反覆過敏崩潰！　曬床墊「自爆噁爛一幕」人都懵了

藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

忘了進攻的「亞喵」？　謝亞軒6記三分彈跨季21連勝狂飆

選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

一度傳不合！　瑪麗亞凱莉開唱「亞莉安娜驚喜同台」LIVE首合體

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

超美政戰士曝光　鄉民讚「神級存在」：簽了

飛日本不到1500元！樂桃促銷20點開跑

國小師出國文考題測「恥度」！5標出爐「頂標35分」

「2024春節悲哭了」！全場傻：台灣假太多

阿嬤修車怨「機車不聽話」　師傅一看嚇壞

更多熱門

相關新聞

地毯商弄丟海量外幣急報警...超商店員秒通報

地毯商弄丟海量外幣急報警...超商店員秒通報

南投一名71歲劉男是專門經營高級絲絨地毯的商人，4日他跑到台中辦事，不料身上背的包包弄不見，裡頭裝有約新台幣百萬的日幣、美金、人民幣等各種外幣，是他準備要去日本經商的經費，嚇得趕緊報案。所幸劉男包包掉落在一間超商，好心店員發現後通報，警方順利將厚厚一疊信封裝的鈔票，完整還給劉男。

麗寶音樂祭插曲！男激動站高處　警救下

麗寶音樂祭插曲！男激動站高處　警救下

獨／烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆打臉

獨／烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆打臉

中市府推打疫苗拿好禮籲學生打流感疫苗

中市府推打疫苗拿好禮籲學生打流感疫苗

身分曝！2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬

身分曝！2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬

關鍵字：

半程馬拉松台中城市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

跟前任不糾纏三大星座！

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面