雲林福祿壽國際酒品獲財政部品評競賽金牌　縣府貼紅榜祝賀

▲福祿壽國際酒品股份有限公司「福牌特級高粱酒」榮獲2023財政部優質認證酒品-品評競賽高粱酒組金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財政部112年度優質酒類認證品評競賽優勝名單結果出爐，雲林「福祿壽國際酒品股份有限公司」榮獲「品評競賽高粱酒組金牌」，雲林縣府建設處長李俊興代表縣府致贈恭賀紅榜，誌慶「福牌特級高粱酒」榮獲金牌為雲林爭光，打響雲林縣在地企業知名度及曝光雲林出產優質高粱酒。

建設處處長李俊興表示，福祿壽國際酒品公司是雲林古坑鄉在地企業，於2002年取得民營酒廠執照，白酒專業製造聞名，已成功行銷中、美、日、歐洲共同市場、澳洲等，努力成為世界級的品牌。財政部優質酒類認證是國內最具公信力之安全、衛生標誌。高粱酒類認證產品是要完全不能添加食用酒精及香料，為純糧所釀造而成。

福祿壽公司於1943年12月通過優質酒類米酒產線認證，於2005年3月通過高粱酒產線認證，為台灣第一家通過雙重認證的民間酒廠。為朝觀光業發展，2008年取得經濟部觀光工廠評鑑，取得觀光工廠評鑑標章，配合縣內發展觀光及商業經濟不遺餘力。

▲福祿壽國際酒品股份有限公司「福牌特級高粱酒」榮獲2023財政部優質認證酒品-品評競賽高粱酒組金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該企業傳統固態工藝製酒加上百年老井古泉，釀出甘醇高粱酒香，福牌酒品屢獲比利時國際菸酒評鑑機構肯定，獲多面金質獎為台灣民營製酒爭取國際榮耀。於2020年防疫期間，更成為縣內第一間民營酒廠加入酒精國家隊的企業，為防疫增添一份力量。



福祿壽國際酒品股份有限公司總經理張慈慧說明，福牌特級高粱酒58度600ml於2005年即通過優質酒類認證，在國際競賽上，於2008年獲得比利時世界菸酒評鑑會(Monde Selection)金質獎的肯定，並於隔年獲得特金質獎的最高榮耀，而國內的優質酒類品評競賽也於2017年與2023年分別獲得銅牌獎與金牌獎的殊榮。

張慈慧熱情表示，歡迎大家戶外踏青，來雲林縣觀光工廠-福祿壽觀光酒廠遊玩，場域內有「福祿壽酒博物館」，藉由酒博物館的開放使遊客了解製酒過程及其相關文化，全館開放免費參觀，團體可安排導覽服務，另外有設計DIY課程及競賽活動，提供寓教於樂的學習機會。