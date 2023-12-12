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莿桐鄉農會推新品牌「田美學」　多元展現在地農產魅力

▲雲林莿桐鄉農會今日在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林莿桐鄉農會在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉農會今（12）日在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」，盛大的活動以知名歌手演員錦雯的美妙歌聲開場，為這場獨特的藝術饗宴揭開序幕，透過歌聲帶領下品味莿桐的春夏秋冬。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說明，此次發表會中引人矚目的新產品「田美學大美人楊桃釀」，即是由大美村產的楊桃釀製而成的飲品。獨特的飲品融合了傳統釀造的酸楊桃和大美人甜楊桃，呈現出冬天潤喉、夏天清涼解渴的絕佳滋味。而該產品將於12月18日上架7-11，農會將楊桃釀獲利提撥3%回饋當「別砍樹、讓我們來承接」方案的基金，讓年輕人學習種楊桃後，把楊桃樹再種回來。

▲雲林莿桐鄉農會今日在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「田美學大美人楊桃釀」呈現出冬天潤喉、夏天清涼解渴的絕佳滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

現場創意餐桌料理更是巧妙將新鮮農產結合創意呈現，如琴酒小黃瓜，飲下悠慢釋放出層次豐富的香氣。另外，空心菜蛋塔以及油漬蒜頭、黑蒜夾心餅更是另一亮點，將莿桐達人種植的家常農作賦予全新的料理饗宴，光看現場擺盤就令人垂涎欲滴。整個活動現場將以田美學農民曆及楊桃釀、黃金角螺等元素，妝點成一棵獨一無二的聖誕樹，這不僅是節慶氛圍的亮點，也象徵著莿桐農會推出田美學品牌對新一年的美好期許。

▲雲林莿桐鄉農會今日在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林莿桐鄉農會「2024田美學農民曆」。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱表示，113年度的農民曆將深入介紹來自莿桐春夏秋冬的田美農人，包含50年老欉大美人楊桃職人張文質、得設施管理首獎的有機空心菜林春生、得安全管理大獎的科技人小黃瓜王健生、講究不將就的非洲菊江呈淮、出口日本文心蘭圓舞曲林進坤、愛在他鄉的烏龍香蕉阮維貴、初秋的牛番茄蔡武良、返鄉青農兄弟檔蔡子翔、蔡子勛，供應歐盟職人手作豆皮林昇添、以生命紀錄莿桐的 說稻做稻米 鐘川上等。

▲雲林莿桐鄉農會今日在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「2024田美學新產品」黃金角螺。（圖／記者蔡佩旻攝）

達人的食材也以巧妙的方式呈現於各式創意料理之中，期望透過這場活動，讓更多人認識莿桐的美麗田園和當地農產的獨特之處。莿桐鄉農會以新品牌「田美學」，一同探索田美學的精彩之處，感受莿桐的豐富農產和獨具魅力的美食文化。

▲雲林莿桐鄉農會今日在543前草地隆重舉行「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林莿桐鄉農會「2024田美學農民曆及新產品創意料理發表會」，現場創意餐桌料理更是巧妙將新鮮農產結合呈現。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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莿桐鄉農會雲林張鈺萱農產田美學

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