兒子和18歲女私奔　無辜媽被扒衣拖出家中「全裸遊街」警逮捕7人

▲婦女被十幾名暴徒拖出家中，全裸遊街。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦發生一起誇張事件，一名42歲婦女因為24歲兒和18歲女子私奔，導致她被憤怒村民拖出家中，被迫脫光衣服遊街，最後全裸綁在一根電線桿上，施虐時間長達3個多小時，警方後來接獲報案才把她救出。

事件11日凌晨1時至3時發生在Vantamuri村，24歲男子鄧達帕(Dundappa Ashoka Naik)和18歲女友琵豔卡(Priyanka Basappa Naik)交往，但由於女方家人反對戀情，後來還把琵豔卡許配給別人，使得2人決定私奔。

#WATCH | Karnataka: A 42-year-old woman was stripped naked, paraded and assaulted after being tied to an electric pole yesterday in Belagavi district after her son eloped with a woman.



(Visuals from the victim's residence) pic.twitter.com/wsB0Xgsx4J — ANI (@ANI) December 12, 2023

警方表示，女方家人發現琵豔卡離家後，約12至15名家屬突然闖到鄧達帕所住的村莊大肆破壞，還把鄧達帕無辜的母親拖出家中、扒衣遊街，後來人綁在電線桿上不斷毆打，行徑十分惡劣。從現場影片可看到，受害者家裡被暴民砸得亂七八糟，現場十分凌亂。

警方在凌晨4時左右趕到現場，將受虐的42歲婦女救出，並在現場逮捕7人到案，仍有2人在逃。警察局長Siddramappa表示，受害婦女送醫後情況穩定，肇事者的惡行令人無法容忍，誓言一定會採取最嚴厲的行動，為受害者伸張正義。