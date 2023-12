去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

▲印度一名女子到警局問事情,不料卻被警員走火的槍擊中。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

印度北方邦日前發生了一起令人不安的事件,一名女子到警察局查詢護照相關事宜時,意外因警員的手槍走火而被擊中後腦杓,導致女子身受重傷,被緊急送院搶救。

據NDTV報導,事發當天,這位名為伊斯拉特(Ishrat)的女子在下午2時50分前往警局,詢問與她護照相關的事情。從現場畫面可見,女子和一名男子正在警局排隊等候時,一名警員突然在女子附近接過同事遞來的手槍上膛。

Unbelievable. Cop accidentally shoots woman in the head inside police station during passport police verification visit in Aligarh, UP. Woman critical, in ICU. pic.twitter.com/ZbjowHNTzg