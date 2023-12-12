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結婚才1星期！牧師和新婚妻突然在家被射殺　女兒目睹命案報警

結婚才1星期！牧師和新婚妻突然在家被射殺　女兒目睹命案報警。（圖／翻攝自推特）

▲新婚夫妻突然被射殺。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名牧師才和妻子結婚一周，傳出2人在家突然遭男子持槍射殺的消息，且事發時他的3名孩子也都在家中，警方目前已逮捕46歲凶嫌喬薩法特(Sony Josaphat)到案。

事件9日上午發生在西棕櫚灘(West Palm Beach)附近的Summit Run Circle 12000街區，46歲男子喬薩法特被控殺害上周才新婚的牧師與妻子。警方雖然沒有對外公布死者身分，不過聲稱是死者妹妹的女子表示，死者是克蘭德(Kerlande) 和 馬塞琳(Marcelline Racine)。

死者妹妹表示，姊姊2日當天在她的生日完婚，「她從來沒有像現在那樣幸福過」，並向外界分享了婚紗照，照片的2人面帶微笑，看起來十分幸福，而槍手喬薩法特則是她的前夫，事件發生時，3名孩子也在家中，其中1人目睹了殘忍事件。

鄰居表示，事發時他們聽到疑似槍聲的巨響，但以為可能是死者夫妻在家中工作所發出的聲音，所以沒有想太多。警方後來接獲死者女兒報案，在屋內發現2具遺體。

喬薩法特被捕後坦承，他原本前往前妻家是想帶女兒外出吃飯，結果看到新婚的2人後突然怒火中燒，便開槍把2人射殺，他知道自己做錯了，並強調以前從來沒有做過類似的事，目前被控2項一級謀殺罪，並且不得保釋。

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