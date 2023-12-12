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4歲失蹤女童被棄屍垃圾場　遭22歲表哥拐走性侵「哭太大聲刺殺」

4歲失蹤女童被棄屍塑膠袋　遭22歲表哥拐走性侵「哭太大聲刺殺」。（圖／翻攝自臉書）

▲鄰居發現男子就是殺害女童的凶手。（圖／翻攝自臉書）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起駭人命案，4歲女童凱米莉(Kemilly Silva)被人發現和食物一起裝進塑膠袋中，丟棄在垃圾掩埋場，生前還遭到性侵。警方逮捕22歲表哥雷納多(Reynaldo Rocha)，他坦承因為性侵時女童一直哭，怕太大聲被發現，所以將人殺害。

女童母親蘇埃倫(Suellen da Silva)表示，8日晚間11時她因為要參加鄰居聚會，把4歲女兒凱米莉與其他兄弟姊妹留在家中，請孩子們的叔叔嬸嬸幫忙照顧，結果隔日凌晨5時返家時，發現家門居然是開的，凱米莉失蹤。

家人原本以為凱米莉遭陌生人綁架，立即向警方報案，附近居民幫忙尋找女童下落時，搶先警察一步跑到雷納多家中，並且把人打了一頓帶去警局自首。雷納多坦承，他知道當天女童會獨自在家，所以前去把人帶走。

鄰居表示，事發當天聽到雷納多家中傳出尖叫聲，還在他家中發現血跡。死者叔叔表示，女童的臉遭到螺絲起子刺穿，變得面目全非，他希望女童的死能夠被伸張正義。

警方調查發現，雷納多2021年2月21日在海灘上，和另外2名青少年一起搶劫女子手機、包包被捕，其中1人還持刀刺傷受害女子，被當場逮捕的雷納多當時因為無前科紀錄，最後被法官下令釋放。

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