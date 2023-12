史上最誇張！印度議員酒廠抄出13億現金　40點鈔機算5天數不完

▲印度議員薩胡名下的酒廠被抄出逾百億現金。(圖/翻攝自X)

印度最近出動了50名銀行人員和40台點鈔機,並在連續5天的不懈努力下,成功抄了一家與國會議員家族有牽連的酒廠,查獲總金額高達35.35億盧比(約新台幣13.35億元)的現金,創下印度調查機構有史以來最高紀錄。

據NDTV報導,印度所得稅部門最近將目標鎖定於賈坎德邦(Jharkhand)的國大黨議員薩胡(Dhiraj Prasad Sahu),並決定突擊檢查他名下位於蘭契(Ranchi)等地的房產。

日前,所得稅部門進入了與其家族有密切聯繫的博德釀酒廠(Boudh),查獲35億盧比的巨額現金,懷疑是薩胡家族靠著販賣印度烈酒(country liquor)所得的不明收入。

隨後,當局將搜查範圍擴大至薩胡家族旗下的另2個企業,又再發現3750萬盧比(約新台幣1416萬元)和1.1億盧比(約新台幣4154萬元)的現金。

