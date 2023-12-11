史上最誇張！印度議員酒廠抄出13億現金　40點鈔機算5天數不完

▲印度議員薩胡名下的酒廠被抄出逾百億現金。（圖／翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
印度最近出動了50名銀行人員和40台點鈔機，並在連續5天的不懈努力下，成功抄了一家與國會議員家族有牽連的酒廠，查獲總金額高達35.35億盧比（約新台幣13.35億元）的現金，創下印度調查機構有史以來最高紀錄。
據NDTV報導，印度所得稅部門最近將目標鎖定於賈坎德邦（Jharkhand）的國大黨議員薩胡（Dhiraj Prasad Sahu），並決定突擊檢查他名下位於蘭契（Ranchi）等地的房產。
Pictures of the over Rs 300 Cr Cash Seized from INC MP Dhiraj Prasad Sahu @CNNnews18 https://t.co/lVP20XUzAP pic.twitter.com/b69JqS3OwI— Aman Sharma (@AmanKayamHai_) December 11, 2023
日前，所得稅部門進入了與其家族有密切聯繫的博德釀酒廠（Boudh），查獲35億盧比的巨額現金，懷疑是薩胡家族靠著販賣印度烈酒（country liquor）所得的不明收入。
隨後，當局將搜查範圍擴大至薩胡家族旗下的另2個企業，又再發現3750萬盧比（約新台幣1416萬元）和1.1億盧比（約新台幣4154萬元）的現金。
You may think this is a Bank’s cash chest but it isn’t. This is the cash haul recovered from Rahul Gandhi’s close aide and Congress’s Rajya Sabha MP Dhiraj Prasad Sahu…— Amit Malviya (@amitmalviya) December 10, 2023
Congress must answer how much of this money was being sent to Delhi and the Gandhis?#CorruptionKiDukan pic.twitter.com/7QltPuv1XJ
印度國家銀行證實，銀行已收到當局的176袋現金，並已將其中的140袋清點完畢，而剩餘的36袋現金也將於近日完成清點。據悉，銀行共出動了50名工作人員與40台點鈔機，來清點這一大筆現金。
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