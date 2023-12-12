啦啦隊表演突然失蹤　媽回家發現16歲女兒爆血陳屍在浴缸中





▲媽在浴缸發現女兒屍體。（圖／翻攝自推特與GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國德州16歲女高中生莉茲貝斯(Lizbeth Medina)5日被人發現陳屍在公寓中，身為啦啦隊隊長的她，因為當天臨時沒有出現在聖誕活動表演中，引發媽媽擔心返家查看，結果意外發現遇害。

與女兒莉茲貝斯住在一起的賈桂琳(Jacqueline Medina)，5日當天返回公寓時，意外在浴缸中發現女兒的屍體，傷心表示，「那一天原本應該是美好的一天，因為她參加了聖誕遊行，預計和啦啦隊成員一起的」。

賈桂琳表示，沒有言語可以形容她目睹女兒屍體的那一刻，「我只能說，我全心全意希望女兒的案件能夠伸張正義」。莉茲貝斯的阿姨也表示，莉茲貝斯是家中獨生女，受到很多人的喜愛。

警方後來逮捕23歲男子拉斐爾(Rafael Govea Romero)到案，指控他犯下殺害16歲少女莉茲貝斯的罪行，但是沒有對外公布動機與案情細節，只透露拉斐爾的簽證已經過期，目前是一名非法滯留在美國的移民，案件正在調查中。