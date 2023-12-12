幕後／「選前之夜」路權13日0時開搶　柯文哲瞄準4地點！凱道也列在內

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

選戰倒數32天，礙於小黨資源不足且經費有限，民眾黨總統候選人柯文哲的團隊近期選擇強化空戰，開啟「KP TV」從下午一路直播到晚上，並「每日一問藍綠」避免被對手刻意邊緣化；陸戰則將舉辦7場造勢，最備受關注的1月12日選前之夜，地點僅寫「雙北」，據了解，柯營已瞄準3至4個場地，其中包括最熱門的凱道，待12月13日0時申請路權。

民眾黨今年提名11位區域立委參選人，以及34席不分區立委，儘管日前傳出柯營「退守防線」將不分區立委安全名單從8席降為6席，但不僅是柯文哲本人親自否認消息，黨內核心人士也坦言，至今完全沒討論過要調降安全名單，民眾黨不分區目標仍是8至10席。

受限於資源不足問題，柯營在陸戰方面，持續維持下鄉廟口開講與7場造勢，造勢地點為12月16日台南、12月17日桃園、12月23日新竹與高雄，而「選前黃金週」1月6日、1月7日則分別在台中與高雄，1月12日「選前之夜」則回到雙北舉辦。

台北市路權於30天前開放申請，因此預計在12月13日0時開放登記2024年1月12日「選前之夜」路權；民眾黨黨內人士透露，已經瞄準3至4個場地，其中包括最熱門的凱達格蘭大道，而最保守的地點則是柯文哲新莊競選總部前，但因該區並非市中心，交通較為不便，儘管緊鄰機捷卻仍要步行7至10分鐘，加上場地不算寬廣，所以為「最下策」，僅確定「開票之夜」會在新莊競總舉辦。

每逢選舉造勢，凱道便是兵家必爭之地，不只有民眾黨想爭取，民進黨、國民黨近日也開始暖身練習搶路權，不僅如此，過往常見刻意搶對手陣營欲爭取的場地路權，讓對手苦無「選前之夜」場地可用，但民眾黨人士透露，由於申請一條路權就必須付出一筆保證金，加上需投入大量人力搶自己希望申請的地點路權，所以柯營不會採此招數，節省經費與人力。