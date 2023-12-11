軍中又爆共諜案！侯友宜稱對陸無不切實際幻想　要實際保密防諜

▲侯友宜國防外交政策記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（11）日下午發表國防外交政策記者會並受訪，被問到外傳共諜已滲透台灣，甚至連總統國安會議的內容都外洩，若當選總統後將如何防堵？侯友宜表示，自己對中國的意圖從沒有不切實際的幻想，要實際面對中國對台灣的攻擊，國防軍備、保密防諜及國家資安防護。侯強調，當選後不會像民進黨一樣「不對話、不交流」，而是從宗教、文化及經濟來進行對話，現階段先把風險降下來是最重要的。

針對媒體提問，金管會統計今年投資詐騙廣告通報量與民眾陳情詐騙案雙創新高，侯友宜表示，民進黨的「打詐國家隊」，越打詐騙就越多，官方統計今年是3萬件，但媒體報導有4成未表態，官方統計一年損失700億元，民進黨難道沒看到？侯喊話，他一定會全力打詐，針對人頭帳戶、第三方支付、廣告詐騙等案逐一檢討，法務部的量刑也太輕，都是3年以下有期徒刑，有些人還緩刑加上易科罰金，結構式犯罪應該用組織犯罪的型態重新修法，騙越多關越久。

至於總統蔡英文日前出席造勢場合時表示，國民黨有14個執政縣市，如果讓藍營贏了總統，國會也過半，台灣會失去平衡力量，還會被架空。侯友宜回批，台灣民眾經過這8年，為何都喊說要政黨輪替？因為現在台灣就是被民進黨架空了，不管經濟、能源、外交，連新冠肺炎疫情期間缺口罩、缺快篩、缺疫苗，後來連電跟雞蛋都缺，這和地方執政有什麼關係？「民進黨如果今天做得很好，沒有人會要你下台，這是人民的聲音。」

侯友宜強調，現在兩岸沒有對話，所以看到共艦、共機繞台，台海關係非常不穩定，民進黨說要維持現狀，但現在跟以前的情勢已經不同，如何讓兩岸之間降溫，把風險降到最低，是國民黨現階段要採取的策略，「提升自我防衛能力，將傷害降到最低，請專家提出務實穩健的國防政策。」