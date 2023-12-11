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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前之夜鎖定凱道場地　賴清德陣營00：00就要搶

▲▼2020凱道選前之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲2020年凱道選前之夜人潮。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數33天，各陣營都想搶下選前之夜（1月12日）凱達格蘭大道路權，民進黨台北市黨部主委張茂楠今（11）日受訪說，當然希望借到凱道的場地，因此，今天晚間0點0分就要去搶凱道路權。至於是否也會將北平東路視為備案？張說，現在要想著，一定可以搶到凱道，一定會入選。

回顧近年總統大選，民進黨在選前之夜規劃上，歷屆都有不同安排和象徵意義。2012年，總統蔡英文在桃園小巨蛋和新北板橋第一體育場舉辦選前之夜，當時前總統李登輝現身站台，在最後關頭為蔡英文催票；2016年，蔡英文先到新北板橋區實踐路、介壽公園旁舉行「北一場」選前之夜，隨後前往凱達格蘭大道造勢，凸顯對於雙北票倉的重視。

2020年，民進黨一口氣規劃4場選前之夜，由時任正副總統候選人蔡英文、賴清德兵分兩路，蔡英文先在高雄鳳山參加「光復高雄之夜」造勢，隨後至台北凱道出席「民主勝利之夜」，賴清德則分別出席板橋區公館街集民權路口、台中在洲際棒球場旁的造勢大會，營造勝選氣勢。

對於搶下2024年選前之夜場地，民進黨不敢大意，除了1月12日活動當天，1月11日場佈時間也非常重要，黨內人士指出，「都會按照規定申請，每一個適合的場地我們都會爭取」。張茂楠則說明，當然希望借到凱道的場地，因此今晚12點就要去搶。

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