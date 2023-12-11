侯友宜競總開箱！「侯康戰情室」模擬錄音室　邀民眾暢所欲言

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康全國競選總部位於板橋站前廣場對面，門口設置2024台灣再出發燈箱，宛如新北耶誕城的延伸燈區，吸引不少遊客前往拍照打卡。競總內設置「侯康戰情室」，邀請民眾進到錄音室暢所欲言，記錄改變台灣的時刻。

▲【開箱！侯友宜趙少康全國競選總部】記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

侯康競總的室內設計以方塊為主軸，象徵候選人剛正不阿、做事有原則的性格；搭配繽紛馬卡龍色系，具有多元、友善的意象。整體規劃由年輕幕僚群設計發想，希望打造各年齡層都喜愛的空間。

六大方塊各有不同主題，其中最引人注目的是「侯康戰情室」，模擬廣播節目錄音室，邀請民眾擔任主持人，在這裡暢所欲言，一起記錄改變台灣的時刻。錄製完成後，系統會自動將民眾體驗的錄音內容建檔，由競選團隊做出精美文宣。

另外還有「侯康在這」，展示侯友宜和趙少康的八大面向政見，以及專為親子打造的「侯康遊戲間」；「募款小物專區」內放置各款落肩圓領上衣、棒球帽和小關公老帽等；「侯康美拍」布景為夢幻粉色，一旁準備鋼鐵侯貼圖手板和各式造型髮箍，讓支持者拍照留念。

即日起，只要到Google 「侯友宜趙少康全國競選總部」評論打卡，即可兌換限量拍立得乙張，邀請民眾留下美好回憶，和侯康配一起前行、打造美好未來。

▲▼【開箱！侯友宜趙少康全國競選總部】記者會。（圖／記者周宸亘攝）