侯友宜發布國防外交政策　賴清德競總：感謝肯定蔡政府執政

▲賴清德競選辦公室發言人趙怡翔。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜今（11）發表國防與外交政策，賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，侯陣營提出的幾乎所有政策不是已經在做，不然就是民進黨總統後選人賴清德早已宣布的方針，因此，感謝侯陣營對民進黨執行的國防與外交方向表達肯定，賴將延續總統蔡英文的穩健路線，透過「和平四大支柱」持續強化台灣的國防戰力，並開拓更多民主國家之間的合作與交流。

在國防方面，趙怡翔說明，蔡英文已宣布3度調漲軍職人員薪資，總計調升超過11％，漲幅規模比過往兩任總統合計還高，同時也已增加戰鬥加給並擴大發放對象，以及首次將義務役薪資調漲至2.6萬元以上，這都是近年國民黨執政未曾看到的事蹟，而民進黨政府在調漲軍事預算過程中，國民黨立委江啟臣還說看不到具體理由，也有多位同黨立委提案杯葛，相對而言，未來賴清德將會負責任地檢討並提升軍人的薪資與福利。

趙怡翔表示，有關國家安全戰略藍圖的部分，事實上，民進黨執政早已開始執行，包括在蔡英文當選後首次發布的2017年國防總檢討（QDR）就已經訂定戰略環境、戰略指導、戰力整建、國防改革等戰略方向，2021年更針對如何因應兩岸及印太區域情勢更新戰略方針，此外，有關強化台美軍事交流、國際供應鏈合作、建構非對稱戰力、提升盟友資訊分享、增加國防預算等項目，這都是賴清德數月前已提出的論述與方向。

在外交方面，侯友宜表示將提升與印太國家的合作、深化民主交流、加入CPTPP，趙怡翔對此強調，這全數都是賴清德早在10月26日出席民進黨外交酒會時就發表的政策內容，侯友宜拖到選舉最後1個月才公布外交立場，內容毫無新意，又再度彰顯國民黨對國際合作的漠視，其中侯友宜還提到「打造台灣為韌性之島」，幾乎是複製蔡英文去年的國慶演說，以及美國前國會議長裴洛西來台時的致詞內容。

趙怡翔表示，樂見侯友宜的政策發表，也感謝國民黨似乎肯定過去民進黨執政8年的政績，未來賴清德將透過「和平四大支柱」堅守這條穩健的外交與國防路線，開拓台灣的國際合作。他說，近期無論是民眾黨總統候選人柯文哲表示將循蔡英文外交路線，或是侯友宜重申執政黨在印太與民主方面的立場，各政黨透過行動驗證模仿就是最誠摯的恭維。