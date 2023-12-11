捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

▲國產品牌涼鞋。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人很喜歡穿拖鞋、涼鞋外出，理由不外乎是透氣又方便。就有網友昨天在捷運撞見，3位乘客穿了同款涼鞋，不由得驚呼「這是什麼鞋教？」畫面掀起熱烈討論，許多同好大讚，「這個蠻好穿的」、「鞋教徒+1」。

女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見車廂內有3位乘客不僅衣著打扮相仿，連腳上的涼鞋都同款、同顏色，讓她不禁好奇，「這是什麼鞋教？」

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對此，不少網友留言表示，「可能買二送一」、「可能是一家人，幾雙打折這樣」、「極度鞋教XDDD」、「我媽之前也有」、「想到羽絨外套」、「哈哈哈！我同事也有一雙一模模一樣樣的鞋」、「可能是一家人」、「我媽昨天也買了一雙」。

▲PO文釣出不少教徒。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

有趣的是，內行人一看便知，這是「阿亮」卜學亮代言的國產品牌涼拖鞋，不少擁護者更指出三大優點，包括耐穿、防水又止滑，紛紛笑回「我們全家也都是教徒」、「很耐穿、不怕水又防滑，大人小孩都喜歡」、「這個蠻好穿的」、「買過他們的夾腳拖，真的好穿」、「我們家族也穿這款啊，超好穿！上山下海皆適宜」、「這超好穿！我媽脊椎會痛都說這個很好穿，底部夠硬」。

不過也有人吐槽，「用到水後會超臭」、「但這鞋淋過雨之後會變得很臭」、「光臭這一點，藍白拖就贏了，藍白拖萬歲」、「感覺還可以，有腳汗的人，穿久會很臭」。

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