「說出來阻止更多人受騙」　被害人現身影片...助高雄警方反詐

記者吳世龍／高雄報導

詐騙手法推陳出新，為助民眾洞悉詐騙集團的意圖，內政部部長林右昌倡議，全民把遇過的詐騙經驗說出來，希望透過「#說出來 阻止更多人受騙」。高雄市政府警察局率先推出詐騙被害人現身說法影片，片中邀請一位遭詐騙的女子，以訪談側錄方式現身說法，分享遭騙過程及肺腑感言，點醒正遭受詐騙，或將要身陷囹圄的民眾。

▲▼內政部部長林右昌倡議，全民把遇過的詐騙經驗說出來，希望透過「#說出來 阻止更多人受騙」。高雄市政府警察局拍攝詐騙被害人現身說法宣導短片，（圖／記者吳世龍翻攝）

片中這位女子，因信任網友聲稱穩定獲利，而投資虛擬貨幣挖礦機，遭騙新臺幣400餘萬元，生活單純的她，從未想過詐騙會找上門，原本只是單純臉書交友聊天，怎知對方洞察她善良且單純，迎合所好逐步瓦解心防，到最後趁隙切入投資虛幣挖礦的時，女子已不疑有他，深信投資獲利而付出款項，最後直到銀行通知其帳戶遭警示凍結，女子這才半信半疑到派出所報案，結果就是遭到詐騙。

女子回想遭詐騙的過程，從沒想過自己會有這天，當時完全無法面對與處理，她感謝當時受理報案的2名員警，不斷細心安撫她的情緒，並積極地協助處理及持續追蹤，她才逐漸穩住心情並接受事實。

現已釋懷的她說，自己逃避了一陣子，經過調適決定鼓起勇氣把自己的遭遇告訴大家，也許現今臺灣正有許多人遭遇受騙、或匯款損失而不自知，倘若自己以被害人身分現身說法透過影片播送，傳遞警鐘，化損失為價值，也相當有意義。