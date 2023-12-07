陸女來台旅遊「每天都煩惱1事」！　一票超有感：離開後天天想念

▲台灣有許多知名美食。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣美食享譽國際，吸引許多外國人前來品嘗，不少觀光客來台都是為了品嚐台灣味，就有一名大陸網友表示，來台灣的唯一煩惱就是，「到底要吃哪個？」因為太多好吃的東西，每個都想嚐嚐看，但是食量沒有那麼大，因此必須做出取捨，貼文一出，許多大陸網友點頭，「我每次回去都會變胖」。

該網友在「小紅書」發文，「來台灣真的很煩惱」，嘴巴和肚子只有一個，但台灣有許多誘人的美食，每天都在煩惱要吃哪樣，「根本吃不完，台灣真的太好玩，太好吃了」，而在眾多美食中，她最喜歡花生捲芋頭冰淇淋。

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原PO大讚台灣的食物，「來台灣一定要帶點東西回去，其中一個就是體重」，也貼出在台灣吃到的美食，有阜杭豆漿、車輪餅、百元小火鍋、剉冰、九份芋圓、烤杏鮑菇、牛肉麵、花生粉麻糬等等。

▲原PO對台灣美食念念不忘。（圖／翻攝自小紅書）



對此，許多網友有感表示，「真的很好吃，沒胖別說你來過」、「來台灣沒有吃胖胖不行喔」、「千萬不要量體重」、「回去再減肥，繼續吃」、「來玩必須吃好吃滿才可以回家喔」、「身為住在加拿大的台灣人，台灣的東西真的很好吃」、「記得吃花生捲冰淇淋的時候要叫老闆加香菜，這是台灣人的正統吃法」、「我去了3次，想吃的東西都還沒吃完」。

網友看了她的美食照後表示，「有喝手搖飲嗎，台灣手搖超好喝，我一天喝一杯」、「你竟然沒有買阜杭豆漿的飯糰」、「你居然沒吃鹹酥雞，我傷心」、「看著你照片我好餓」、「台灣美食世界第一」。