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南消五大隊大橋救護義消分隊　挑戰全國大量傷患比賽獲優勝

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，於12月9、10日兩天於台北市內湖衛勤訓練中心，參與全國MCI(大量傷患)比賽，並於最後決賽突破重圍，榮獲優勝的殊榮。

本次比賽隊伍，一共逾70組，是台灣有關救護技能的一大賽事，而台南市消第五大隊大橋救護義消分隊以全義消之姿突破重圍，榮獲優勝佳績，值實屬不易。

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

比賽內容包含初賽-大量傷患知識考題、準決賽-露營地多數傷患、決賽-戰場上的大量傷患等三關，均是相當具有挑戰性的題目，著實考驗著選手的觀察、應變、檢傷、急救、團隊等關鍵技能。

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次依其角色任務派出選手為指揮官陳柏叡、副指揮官林怡岑、檢傷官徐仁佑、治療官沈孟臻、王淳弘等5位選手，並由歸仁高救隊蘇士雄教官擔任指導教官。本次比賽人員除教官蘇士雄身分是警消外，其餘均是救護義消，長達近5個月訓練的時間，常利用下班後進行訓練，工作與訓練兼併，過程中雖然辛苦，但成果卻是甜美的。

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，近年來台南市有許多的救護義消在協助警消執行緊急救護任務，在有自身工作下，還能利用時間來消防隊協助救護勤務，實屬熱心，本次能以全義消之姿，在全國賽事中取得優勝，對於救護處置更是一種肯定，實屬台南市民之福。

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，大橋救護義消分隊是永康區主要的救護義消單位，以無私奉獻的精神，服務許多永康在地的民眾第一時間的緊急醫療，本次比賽更是利用自己休假時間進行訓練。在不怕辛苦，認真學習的態度下，本次榮獲優勝，也是屬於消防局的榮耀。

▲台南市消防局第五大隊大橋救護義消分隊，參與全國MCI(大量傷患)比賽，榮獲優勝的殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，5位選手均是對於救護充滿熱情的夥伴，常常發現訓練到深夜，另除了選手外，還有其他警、義消主動擔任後勤工作人員，讓整個比賽過程選手能夠更專注於比賽上，選手利用自己休假時間精進自己的救護技術，並在全國比賽中榮獲優勝佳績，實至名歸，更是台南救護品質的肯定表現。

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