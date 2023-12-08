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南警暖心即刻救援　及時找到求救駕駛救護送醫

▲台南市警察局新化分局唪口派出所啟動救援，在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲已呈現昏迷狀態的朱男，員警提供糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局新化分局唪口派出所啟動救援，在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲已呈現昏迷狀態的朱男，員警提供糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局唪口派出所，7日晚上7時許接獲高市旗山分局轉報，稱有位43歲朱姓民眾，因血糖過低身體不適急需緊急救護，經查朱男手機定位在新化區，新化警方啟動救援，在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲已呈現昏迷狀態的朱男，員警提供糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場送醫。

▲台南市警察局新化分局唪口派出所啟動救援，在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲已呈現昏迷狀態的朱男，員警提供糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，朱民最後一筆通話內容向其同事表示頭暈身體不適，隨即失去聯繫情況危急，同事趕緊協同朱民女兒一同前往高市旗山分局吉東派出所報案，請求警方緊急協尋。唪口派出所員警接獲轉報資訊後，即刻展開協尋行動，值班員警張宗龍調閱車辨紀錄過濾分析，鎖定新化區中正路一帶，由備勤員警連尉智於中正路沿途積極找尋朱民駕駛車輛，最終在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲，員警上前查看時發現車內朱民呈現昏迷狀態，立即叫醒朱民，朱民清醒後還反問自己身處何處，員警隨即提供準備的糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場。

▲台南市警察局新化分局唪口派出所啟動救援，在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲已呈現昏迷狀態的朱男，員警提供糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據詢問後得知，朱民職業為大貨車司機，案發日外出工作返家途中，行經國道八號時忽然覺得頭暈身體不適，便開往最近閘道口往新化市區方向行駛尋找地方休息，朱民本身患有慢性疾病，所幸員警及時尋獲，避免憾事發生，家屬女兒看到爸爸平安無事，不斷感謝員警們不辭勞苦，並讚許警方積極熱心協尋作為，感謝員警的救命之恩。

▲台南市警察局新化分局唪口派出所啟動救援，在新化區國道八號下方涵洞附近尋獲已呈現昏迷狀態的朱男，員警提供糖果給予朱民舒緩低血糖症狀，並聯繫救護車輛及家屬到場送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化警分局長王智民表示，員警積極細心為民服務，是提高民眾對警察及機關信賴的表彰，因為員警的積極作為，才能讓民眾在最短時間內被找到，送醫檢查後平安返家。

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南警救援駕駛救護

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