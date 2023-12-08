　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

提升消防救災效率　台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

▲台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈南消七大隊最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈南消七大隊最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊8日上午10時許，於中正分隊駐地舉行「MSA G1面罩捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。

▲台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈南消七大隊最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次捐贈為東南扶輪社感念消防員，辛苦保障市民生命財產安全，與該社社友陳建榮，也是台南市義消中正中隊的中隊長，一同促成這樁美事，聯合台南鳳凰社、台北金鷹社、億載社、大員社、安平社、扶青社等友社共同捐贈MSA G1面罩16具。MSA G1面罩為目前重量最輕的面罩，視野寬度可達到90％，尺寸多元，更透過獨特的氣流設計讓鏡面不會起霧而影響視線，面罩裡更配備發聲膜片讓聲音傳遞在火場中有更好的清晰度，讓消防員在火場中的安全保障更上一層樓。

▲台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈南消七大隊最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，消防裝備在近幾年不斷的進步，正所謂魔鬼藏在細節中，每項裝備微小的改良，在災害現場就會變成巨大的關鍵，感謝東南扶輪社對消防局的認同與支持，讓消防員有更舒適更精良的裝備來面對災害。

▲台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈南消七大隊最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，感謝東南扶輪社對消防人員的裝備提升不遺餘力，希望本次捐贈活動能拋磚引玉，盼更多善心人士共襄盛舉，造福台南的消防員。12月25日為台南市長黃偉哲就職5周年，市長於任內大力支持消防單位，2019年起編列4億餘元陸續添購裝備，且救災人員均有2套消防衣可供替換，這兩年更陸續交貨21輛救災車輛，這3年更將增加477員額，讓裝備與人力一步一步到位。

ET快訊
快訊／賓士休旅車衝撞4機車！　滿地鮮血
購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　全額最高貸1500萬利息補貼
快訊／課綱刪古文！北一女師轟「無恥」　教育部回應了
台北寶可夢中心開箱！　15萬元限定商品亮相
快訊／炎亞綸：謝謝證明清白！　「強制性交」不起訴確定
快訊／未開巴氏量表！三總醫遭毆6拳　法律系男下場曝
驚悚畫面曝！　20歲女腹中藏300顆腎結石
「守規矩的進不去！」　寶可夢粉專遭灌爆
五月天若認定假唱「恐面臨百億賠償」　上海政府：需退一賠三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警暖心即刻救援　及時找到求救駕駛救護送醫

屏東聖誕節主燈「造夢廠」路口　周六日啟用行人專用時相

提升消防救災效率　台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

69歲身障婦膝子無子　夫意外離世無力處理後事…枋寮警出手協助

梨山偏鄉通行服務出門回家由我守護　谷關工務段獲政府服務獎

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

南警暖心即刻救援　及時找到求救駕駛救護送醫

屏東聖誕節主燈「造夢廠」路口　周六日啟用行人專用時相

提升消防救災效率　台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

69歲身障婦膝子無子　夫意外離世無力處理後事…枋寮警出手協助

梨山偏鄉通行服務出門回家由我守護　谷關工務段獲政府服務獎

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

牙醫好友搞上前任！醫美醫群組怒罵「垃圾波波」　不認罪下場慘

快訊／西濱鹿港段聯結車連撞2緩撞車！車頭全爛　北上淪大型停車場

國中生「拒幫寫作業」被打到快往生　同學拿掃把敲後腦施暴

快訊／北投賓士失控衝撞4機車「滿地鮮血」　1騎士無心跳命危

帶愛貓檢查抱怨：有點挑食　獸醫見「超厚底盤」神回7字笑翻媽

朱宥勳／怒轟108課綱「無恥」　恐怕是該師有虧職守

金色三麥信義誠品店12／25店休改裝　明年第3季原址重新開幕

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

台裔教授罹難！美大學3死槍擊「槍手長相曝光」　應徵教職狂被打槍

實習律師醉駕賓士！撞護欄飛起砸3車害1死　起訴交國民法官審判

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

廬山黑熊破壞蜂箱　苦主配合監測獲表揚

牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

桃園龜山憲光二村　12/9慶憲兵節活動登場

青埔交通更便捷　桃園捷運青線計畫啟動

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

直銷賣骨灰罈！遭控非法吸金　慶云官司打9年獲判無罪定讞

謝美英號召暖心社團和企業　為憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　長樂居長輩樂齡學習

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警即時救援

獨／南湖大山主峰遇今年第一場瑞雪

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

桃園攜手賽仕電腦軟體　共推實踐AI智慧政府

更多熱門

相關新聞

台南服飾店凌晨大火　3人嗆傷送醫

台南服飾店凌晨大火　3人嗆傷送醫

台南市東區東門路一家服飾店，8日凌晨4時53分許發生火警，1樓有明火濃煙竄出，3人受困陽台，台南市消防局119報案台，出動東門消防分隊等20車47人前往搶救，消防人員以雲梯車自3樓救出2人，隨後入內搜救在2樓救出1人，3人分別是一對父子及女性友人，3人輕微嗆傷均送醫就治，火勢30分鐘內撲滅。

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

嘉藥銀髮健身俱樂部獲肯定

嘉藥銀髮健身俱樂部獲肯定

台南醫師白袍團隊支持王定宇連任立委

台南醫師白袍團隊支持王定宇連任立委

關鍵字：

消防救災台南扶輪社捐贈南消面罩

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面