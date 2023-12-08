提升消防救災效率　台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

▲台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈南消七大隊最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊8日上午10時許，於中正分隊駐地舉行「MSA G1面罩捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社，號召友社聯合捐贈最新款式的MSA G1面罩，用愛心作為消防人員最堅強的後盾。

這次捐贈為東南扶輪社感念消防員，辛苦保障市民生命財產安全，與該社社友陳建榮，也是台南市義消中正中隊的中隊長，一同促成這樁美事，聯合台南鳳凰社、台北金鷹社、億載社、大員社、安平社、扶青社等友社共同捐贈MSA G1面罩16具。MSA G1面罩為目前重量最輕的面罩，視野寬度可達到90％，尺寸多元，更透過獨特的氣流設計讓鏡面不會起霧而影響視線，面罩裡更配備發聲膜片讓聲音傳遞在火場中有更好的清晰度，讓消防員在火場中的安全保障更上一層樓。

第七大隊大隊長石家源表示，消防裝備在近幾年不斷的進步，正所謂魔鬼藏在細節中，每項裝備微小的改良，在災害現場就會變成巨大的關鍵，感謝東南扶輪社對消防局的認同與支持，讓消防員有更舒適更精良的裝備來面對災害。

消防局長李明峯表示，感謝東南扶輪社對消防人員的裝備提升不遺餘力，希望本次捐贈活動能拋磚引玉，盼更多善心人士共襄盛舉，造福台南的消防員。12月25日為台南市長黃偉哲就職5周年，市長於任內大力支持消防單位，2019年起編列4億餘元陸續添購裝備，且救災人員均有2套消防衣可供替換，這兩年更陸續交貨21輛救災車輛，這3年更將增加477員額，讓裝備與人力一步一步到位。