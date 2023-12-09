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強化鹽水溪救溺效能　南消六大研發實測水域攔截網及打撈網鉤

▲台南市消防局第六大隊，成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊，成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊於9日成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗，第六大隊鹽水溪流域超過10公里，河寬約150-200米，水流在不同的深度下因漲退潮有不同流向，增加搜救難度。

▲台南市消防局第六大隊，成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水域攔截網的設計旨在應對水域救援中的關鍵問題，由3個消防分隊主管林宜德副中隊長、張勝傑副中隊長、高嘉成分隊長研發及針對團隊作業模式改良，主要在落水點上下游設置攔截網，避免溺水者因強勁水流而往下游漂流的危險情況，同時亦能夠有效縮小搜救範圍。本次試驗亦實作公園義消中隊長莊金生研發之打撈網鉤，藉由調整裝置水深加強於局部區域溺者之搜索工作效能。

▲台南市消防局第六大隊，成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明表示，水域攔截網及打撈網鉤由所轄3個分隊跨單位合作，經過半年的討論及改良，整合相關經驗及技術，由警義消（公園義消中隊及安南義消中隊）合作試驗，測試結果滿意，未來會持續精進並結合水域救援佈署作業。

▲台南市消防局第六大隊，成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，在這次試驗中展示了攔截網的運作原理及效能。當水域發生溺水事件且水流湍急時，這個特製的攔截網能夠迅速部署，形成一道屏障，阻擋溺水者漂流至下游，確保其安全。此外，攔截網也有助於減少搜救所需的時間和資源，因其能夠限制搜尋範圍，提高搜救效率。

▲台南市消防局第六大隊，成功進行水域救援攔截網的試驗，此項計畫由公園分隊、安南分隊及和緯分隊等三個消防分隊警義消，攜手合作研發並進行實作試驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，針對此次試驗的成功，消防局將繼續加強技術研發及訓練，期待著未來能將這項技術更廣泛地應用於實際救援行動中，以提升救援效率、保障市民安全。

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