強化消防救災能量　南消進行台製小型消防機器人展演　

▲台南市消防局展演2款小型「消防機器人」為台灣本土製造產品，屬於水砲滅火型消防機器人，其優勢係針對火災設計、救災時效長及抑制火勢效率高，可有效節省人力成本效益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升火災事故消防人員安全救援係數，消防局於112年採購遙控科技裝備「消防機器人」1組，優先配置位處新市、善化及安定轄內南部科學園區之第四救災救護大隊南科消防分隊，並進行台製小型消防機器人展演。

台南市新市、善化及安定轄內南部科學園區半導體產業強勢成長，造就台南半導體完整產業聚落，並伴隨著現代化高科技建築物越發大型以及內部構造錯綜複雜，一旦發生火災，各式危險樣態救災現場層出不窮，現場救援困難度直線上升，各層級消防人員現場救災判斷不易。

本次展演2款小型「消防機器人」為台灣本土製造產品，屬於水砲滅火型消防機器人，其優勢係針對火災設計、救災時效長及抑制火勢效率高，可有效節省人力成本效益，輔助消防人員進行長時間火災現場滅火戰術執行，並保持救災安全距離，實為現代消防救災必備利器，消防局因而持續規劃採購可無線遙控之消防機器人，以應付本市幅員遼闊及均衡北中南轄區救災能量。

市長黃偉哲表示，自2010年台南縣市合併升格為直轄市以來，人口數量達到188萬及37個行政區域，市府對於市民安全向來重視，任內編列預算新台幣4億餘元採購各式救災設備，支持消防局全面購置配發2套消防衣、高空監控用無人機及救災現場遠端監控系統，有效提升消防人員執行勤務安全係數，充分發揮救災效能與效率。

消防局局長李明峯表示，消防人員在面對眾多公共危險物品、可燃性高壓氣體各類場所、毒性化學物質場所等危險工廠災害現場執行各類狀況搶救過程，都需要深入火場了解狀況並分析研判採取適當搶救作為，如使用消防機器人輔助消防人員執行危險性救災行動，將可有效降低消防人員面臨危害之風險，更可以有效提升台南市經濟體系環境安全，保障大台南市民眾的生命財產安全。