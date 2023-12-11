延平鄉「公益義剪暨關懷弱勢」活動　武陵警宣導防詐、反賄選

▲延平鄉舉辦「公益義剪暨關懷弱勢」活動，警方前往宣導交安、防詐及反賄選 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

於年末前，台東縣延平鄉公所結合東海媽祖慈善協會及東海龍門天聖宮等善心人士，於武陵活動中心舉辦「112年度延平鄉公益義剪暨關懷弱勢」活動，由美髮師無償為長者們理髮，並發送生活日常物資，讓大家清爽無憂過新年。武陵派出所警員顏美福及吳文彥利用此機會，主動前往舉牌實施交安、防詐及反賄等宣導。

美髮師以靈巧的雙手，悉心的為村內長者們「ㄙㄟ豆」，讓大家變的精神抖擻、神清氣爽。另外由善心團體發送予每位長者日常生活物資1份，於寒冬中送上一股暖流，讓大家倍感溫馨。關山警察分局錦武陵派出所也利用長者們齊聚的機會，於活動中向長者們實施交安、防詐及反賄等重點提示宣導。

在交通方面，提醒長者於清晨或黃昏運動時，要穿鮮豔的衣物，或攜帶反光物品，以增加辨識度，行走時應靠邊行走，於路口要「慢看停」，以維護自身行的安全。防詐宣導方面，特別提醒長者，只要在電話中或是手機訊息裡講到「錢」，絕大部分就是詐騙，請遵照「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並撥打165反詐騙專線或是110諮詢及報案，以免遭詐。另外第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，即將於明(113)年1月13日舉行投票，期間民眾若發現有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入選舉，能勇於檢舉，最高檢舉獎金達新台幣2,000萬元。

關山警察分局表示，「治安與交通」是警案責無旁貸的工作，竭誠歡迎各機關、學校、社區及部落等，邀請「識詐交安宣導團」前往實施宣導，期望透過不間斷地宣導，能達到暮鼓晨鐘的效果，使民眾能夠免於遭詐及維護行的安全。