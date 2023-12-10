送籃球到偏鄉　全國小學體總攜手正隆兒童基金會作公益





▲全國小學體總攜手正隆兒童基金會共同舉辦的「2023台東縣偏鄉小學籃球公益活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由中華民國小學體育總會與財團法人正隆關懷兒童基金會攜手合作共同舉辦的「2023台東縣偏鄉小學籃球公益活動」，9日起一連2天於台東縣達仁鄉安朔集會所舉行，共邀請南迴地區安朔等5所學校約50位學生參加。

縣府教育處表示，感謝小學體總及正隆關懷兒童基金會支持偏鄉小學體育發展，將資源送入偏鄉，同時也深耕基層體育。

全國小學體總則指出，本次活動是延續每年的公益活動，也了解部份偏鄉地區選手及學校缺乏基礎設施器材、相關技術指導，因此今年與財團法人正隆關懷兒童基金會共同舉辦公益籃球營，將籃球技術與資源投入偏鄉基層。教練群響應這項送愛到偏鄉的活動，認為關懷偏鄉小朋友是一件極有意義的事，他們願意在為期2天的活動中，讓小朋友認識籃球、喜歡籃球，鼓勵小朋友未來有機會投身籃球運動。



教育處進一步說到，這項活動以台東縣南迴地區大武國小、大鳥國小、尚武國小、安朔國小及賓茂國小為參加對象，全程免費，小朋友在專業教練指導下進行球感練習、運球遊戲、基本動作與傳球、基本上籃與運球、防守步法、1對1進攻及防守訓練、2對2進攻及防守訓練、核心基礎訓練、3對3鬥牛比賽、5對5全場比賽，讓小選手受益良多。