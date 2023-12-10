　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

送籃球到偏鄉　全國小學體總攜手正隆兒童基金會作公益

▲全國小學體總攜手正隆兒童基金會共同舉辦的「2023台東縣偏鄉小學籃球公益活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國小學體總攜手正隆兒童基金會共同舉辦的「2023台東縣偏鄉小學籃球公益活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由中華民國小學體育總會與財團法人正隆關懷兒童基金會攜手合作共同舉辦的「2023台東縣偏鄉小學籃球公益活動」，9日起一連2天於台東縣達仁鄉安朔集會所舉行，共邀請南迴地區安朔等5所學校約50位學生參加。

縣府教育處表示，感謝小學體總及正隆關懷兒童基金會支持偏鄉小學體育發展，將資源送入偏鄉，同時也深耕基層體育。

全國小學體總則指出，本次活動是延續每年的公益活動，也了解部份偏鄉地區選手及學校缺乏基礎設施器材、相關技術指導，因此今年與財團法人正隆關懷兒童基金會共同舉辦公益籃球營，將籃球技術與資源投入偏鄉基層。教練群響應這項送愛到偏鄉的活動，認為關懷偏鄉小朋友是一件極有意義的事，他們願意在為期2天的活動中，讓小朋友認識籃球、喜歡籃球，鼓勵小朋友未來有機會投身籃球運動。

教育處進一步說到，這項活動以台東縣南迴地區大武國小、大鳥國小、尚武國小、安朔國小及賓茂國小為參加對象，全程免費，小朋友在專業教練指導下進行球感練習、運球遊戲、基本動作與傳球、基本上籃與運球、防守步法、1對1進攻及防守訓練、2對2進攻及防守訓練、核心基礎訓練、3對3鬥牛比賽、5對5全場比賽，讓小選手受益良多。

ET快訊
快訊／徐若瑄驚爆離婚！　結束9年婚姻
快訊／韓國7比0擊敗菲律賓　奪亞錦賽季軍
虎航今首飛日本新航點　每周2班
好市多停車場2人遭逮　當場壓制在地
快訊／愛河又見浮屍　5天3起溺水案
水原一平跟著大谷翔平去道奇！史上最高薪翻譯誕生？
飛日本不到1500元！　大阪、東京全有優惠價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

送籃球到偏鄉　全國小學體總攜手正隆兒童基金會作公益

台南市家庭教育中心與興濟宮　辦理「廟」語如珠性別漫遊開講

國民黨129週年！花蓮黨員齊聚展現士氣　黃健庭：贏回政權

台南做工行善志工四區同步服務　齊心助弱勢安居

政論節目說謊造假糟蹋台南人？　李全教：鄉親需要不同的聲音

乳癌治療新知！病友與花蓮慈院開講座　醫：正念很重要

嘉義市花海節圓滿落幕　美景耕鋤翻埋做養分響應永續環保

花蓮鯉魚潭公廁展出名家作品　縱谷美景盡收眼底

民雄鄉百人焢窯　社區聯合體驗農村生活

桃園Romadiw露瑪遛音樂節　王明鉅：七校原民青年展現活力

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

送籃球到偏鄉　全國小學體總攜手正隆兒童基金會作公益

台南市家庭教育中心與興濟宮　辦理「廟」語如珠性別漫遊開講

國民黨129週年！花蓮黨員齊聚展現士氣　黃健庭：贏回政權

台南做工行善志工四區同步服務　齊心助弱勢安居

政論節目說謊造假糟蹋台南人？　李全教：鄉親需要不同的聲音

乳癌治療新知！病友與花蓮慈院開講座　醫：正念很重要

嘉義市花海節圓滿落幕　美景耕鋤翻埋做養分響應永續環保

花蓮鯉魚潭公廁展出名家作品　縱谷美景盡收眼底

民雄鄉百人焢窯　社區聯合體驗農村生活

桃園Romadiw露瑪遛音樂節　王明鉅：七校原民青年展現活力

皮包骨貓收編3年變「啤酒肚大叔」　醉倒窗邊嚇到2.2萬人：壞掉了

赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

狗仔驚爆「頂流明星夫妻離婚」內幕！男方欠賭巨債…老婆舉動引揣測

簽大谷打破自由市場僵局！　官網關注賽揚史奈爾下一站

月領50K「養一家五口」要買第3間房！雙北人一聽傻眼

賴慧如「燙3天3夜」變爆炸頭　當媽後解放雙腳沒形象

汪汪下雨天每天待在家！馬麻喊關鍵字牠秒回頭：真的要出門嗎

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻…2原因夫妻情斷

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

巴鈺曝拍《阿叔》喝酒畫臉殺紅眼！　王彩樺要求「喝真的」全嗨翻

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

綠營大遊行下架她　馬文君團隊：到埔里多玩玩

蕭美琴首次桃園競選場亮相　籲挺范綱祥

桃園213位新進清潔隊員　明年1月陸續分發

即／台灣銀行高雄分行招待所火警

台南永康變電所饋線設備故障停電30分

警政署長黃明昭嘉義市慰問基層

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

基隆山藥大餐美食饗宴　謝國樑：感受山海美味交織

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

政論節目說謊造假糟蹋台南人？

桃園表揚績優托嬰中心及托育人員

桃園Romadiw露瑪遛音樂節　七校原民青年展現活力

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

南投立委候選人蔡銘軒、馬文君互咬住宅違建

更多熱門

相關新聞

台東「尚親」慢農食材快閃台北華山

台東「尚親」慢農食材快閃台北華山

為永續農業發展，台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》，縣長饒慶鈴表示，為強化台東有機及友善品牌，縣府設計新穎永續農業概念品牌「SLOW SUPER」，以嶄新未來市集辦理農產品行銷，強調台東對永續的重視與實踐。

28早產兒回台東馬偕娘家

28早產兒回台東馬偕娘家

台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

國際扶輪捐贈台東縣弱勢獎助學金

國際扶輪捐贈台東縣弱勢獎助學金

台東2023鐵花燈の祭　絕美畫面曝光

台東2023鐵花燈の祭　絕美畫面曝光

關鍵字：

籃球達仁台東

讀者迴響

熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

Lulu罕見說重話！

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

跟前任不糾纏三大星座！

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

竹科寶山大廠　工人大亂鬥畫面流出

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面