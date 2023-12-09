台東「尚親」慢農食材　今明2天快閃台北華山

▲台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為永續農業發展，台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》，縣長饒慶鈴表示，為強化台東有機及友善品牌，縣府設計新穎永續農業概念品牌「SLOW SUPER」，以嶄新未來市集辦理農產品行銷，強調台東對永續的重視與實踐。

饒慶鈴指出，4年多來積極推動台東有機農業發展，今年夏季開辦「台東慢農學院」延續「慢經濟」的慢食精神，力邀台東有機及友善農友，回歸基礎從土壤開始，透過土壤剖面研究課程，讓農民發掘問題並輔予改善生產的農產品，藉由「農培力工作坊」及「永續農食共識營」等活動凝聚有機生產共識，最後創立台東全新永續農業概念品牌「SLOW SUPER」，提升農產品附加價值。

農業處長許家豪表示，《SLOW SUPER 台東慢農市集》翻轉一般消費者對農夫市集的刻板印象，以充滿未來感的高端選物超市形象呈現台東永續農業，讓消費者不用遠赴台東，就能採購及品嘗來自後山的鮮美純淨農產品。

農業處進一步說明，《SLOW SUPER 台東慢農市集》精選20家優質慢農業者，組成台東永續農業隊。團隊中有多次獲獎的特有品種綠鑽石釋迦、台東慢食店家愛用的優質米加工品與蔬菜，更有榮獲「全國十大神農」的模範農民種植的有機紅烏龍茶，讓消費者看見獨特之處。現場更策劃品牌互動展區，除了展售也發表品牌設計概念、更安排慢農現身分享有機耕種的心路歷程，透過對話讓民眾瞭解台東慢農的堅持與價值，建立台東有機食材信任感，同時結合食農教育，與消費者溝通永續理念。

《SLOW SUPER 台東慢農市集》於12月9日至10日11:00-18:00在華山1914文化創意產業園區中2館，集結台東永續農食社群，以台東慢農與慢食店家組成「慢社群」為獨特銷售主張，為全國民眾呈現充滿「台東慢滋味」、看見台東永續農食未來，歡迎大家共襄盛舉。