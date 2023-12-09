　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「尚親」慢農食材　今明2天快閃台北華山

▲台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為永續農業發展，台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》，縣長饒慶鈴表示，為強化台東有機及友善品牌，縣府設計新穎永續農業概念品牌「SLOW SUPER」，以嶄新未來市集辦理農產品行銷，強調台東對永續的重視與實踐。

饒慶鈴指出，4年多來積極推動台東有機農業發展，今年夏季開辦「台東慢農學院」延續「慢經濟」的慢食精神，力邀台東有機及友善農友，回歸基礎從土壤開始，透過土壤剖面研究課程，讓農民發掘問題並輔予改善生產的農產品，藉由「農培力工作坊」及「永續農食共識營」等活動凝聚有機生產共識，最後創立台東全新永續農業概念品牌「SLOW SUPER」，提升農產品附加價值。

▲台東縣政府於9、10日2天在台北華山1914文創園區舉辦《SLOW SUPER 台東慢農市集》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

農業處長許家豪表示，《SLOW SUPER 台東慢農市集》翻轉一般消費者對農夫市集的刻板印象，以充滿未來感的高端選物超市形象呈現台東永續農業，讓消費者不用遠赴台東，就能採購及品嘗來自後山的鮮美純淨農產品。

農業處進一步說明，《SLOW SUPER 台東慢農市集》精選20家優質慢農業者，組成台東永續農業隊。團隊中有多次獲獎的特有品種綠鑽石釋迦、台東慢食店家愛用的優質米加工品與蔬菜，更有榮獲「全國十大神農」的模範農民種植的有機紅烏龍茶，讓消費者看見獨特之處。現場更策劃品牌互動展區，除了展售也發表品牌設計概念、更安排慢農現身分享有機耕種的心路歷程，透過對話讓民眾瞭解台東慢農的堅持與價值，建立台東有機食材信任感，同時結合食農教育，與消費者溝通永續理念。

《SLOW SUPER 台東慢農市集》於12月9日至10日11:00-18:00在華山1914文化創意產業園區中2館，集結台東永續農食社群，以台東慢農與慢食店家組成「慢社群」為獨特銷售主張，為全國民眾呈現充滿「台東慢滋味」、看見台東永續農食未來，歡迎大家共襄盛舉。

ET快訊
遭隊友揮棒「擊中頭部」　美棒球選手腦死
直擊／林志玲放閃「把AKIRA穿身上」：老公加油
日本球員「撞大巨蛋全壘打牆」疑破洞　遠雄回應了
冷氣團要來了！「連2波冷空氣」報到　半個台灣迎雨
祖父和孩子玩「飛高高」拋飛2層樓高　這一幕980萬人搶看
北海道100公務員「徒手撿數千噸魚屍」　焚化爐燒不完

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東「林的四次方」成果展 傢俱、用具、玩具、遊具一次滿足

國民黨129週年黨慶在台南　期許團結一致重返執政

台東「尚親」慢農食材　今明2天快閃台北華山

台南四百光輝永福舞動歡慶！　校慶運動會樂融融

鳳林盃軟網國際錦標賽花蓮登場！　10國200名好手角逐金盃

2024台南市耶誕跨年第二場　善糖甜蜜童樂會萬人同歡

職能治療師法三讀通過 治療不侷限醫療機構轉介

南紡董座飲水思源　頒發787萬元慰問金回饋故里

肯定長照辛勞　黃偉哲表揚績優長照人員、機構、家庭照顧者楷模

推動音樂藝術教育　台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

屏東「林的四次方」成果展 傢俱、用具、玩具、遊具一次滿足

國民黨129週年黨慶在台南　期許團結一致重返執政

台東「尚親」慢農食材　今明2天快閃台北華山

台南四百光輝永福舞動歡慶！　校慶運動會樂融融

鳳林盃軟網國際錦標賽花蓮登場！　10國200名好手角逐金盃

2024台南市耶誕跨年第二場　善糖甜蜜童樂會萬人同歡

職能治療師法三讀通過 治療不侷限醫療機構轉介

南紡董座飲水思源　頒發787萬元慰問金回饋故里

肯定長照辛勞　黃偉哲表揚績優長照人員、機構、家庭照顧者楷模

推動音樂藝術教育　台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

未婚妻堅持穿「前夫設計的婚紗」　他嘆：我比不過一個死人嗎？

台鋼啦啦隊總決賽！「外掛女神」安芝儇吐露痛哭往事

「全民妹妹」蓋兒首度新北耶誕歡唱　開出喜歡男孩條件了

全球僅7隻！美鱷魚樂園「白變鱷魚」孵化　超罕見純白外貌曝光

「存頭期款、交房貸」哪個難？PTT答案曝　全場嘆：漲得太瘋狂

林詔恩忍住鼻水拆彈　東京巨蛋投回台北巨蛋「全場關注我」

呼籲股民不要入市！　中國知名金融專家「遭全網禁言」

屏東「林的四次方」成果展 傢俱、用具、玩具、遊具一次滿足

在台北買房「頭期款自己扛」　一交屋公公突給100萬！結果讓她傻了

才剛訂婚！男友喊「就是媳婦」要幫媽煮年夜飯　她愣：有這習俗？

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

桃園立委選戰　牛煦庭、鄭運鵬蘆竹拚場

南投立委候選人蔡銘軒、馬文君互咬住宅違建

政論節目開講「黑金復辟」　李全教提言提告

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南竹溪出現死魚應是溫差過大

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

桃園捷運局步行13公里　現勘捷運青線

埔榮康芯家園推麻將復健術　輸家須才藝表演

南消六大研發實測水域攔截網及打撈網鉤

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

桃園力推東南亞友善觀光　導入新住民培力

投資「彩金理財」賺錢 警一招驚醒女子立刻停止匯款

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

更多熱門

相關新聞

28早產兒回台東馬偕娘家

28早產兒回台東馬偕娘家

睽違5年，早產兒回娘家活動終於再度於9日在台東馬偕醫院舉行。新生兒科團隊邀請了出生<35週、寶貝目前1~4歲的早產兒家庭的寶貝回娘家。這場「後山小腳丫回娘家活動」來了28位孩童與60幾位家長齊聚一起分享、支持跟鼓勵，並與當時照護寶貝的醫護們相見歡，場面非常溫馨。

台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

國際扶輪捐贈台東縣弱勢獎助學金

國際扶輪捐贈台東縣弱勢獎助學金

台東2023鐵花燈の祭　絕美畫面曝光

台東2023鐵花燈の祭　絕美畫面曝光

台東女恐怖大迴轉　重機騎士閃不及猛撞昏迷

台東女恐怖大迴轉　重機騎士閃不及猛撞昏迷

關鍵字：

華山1914神農台東

讀者迴響

熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

劉詩詩爆8年情變「凌晨吐心聲」：知道在做什麼！

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

這些不是日本品牌！大票驚呆：現在才知道

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面