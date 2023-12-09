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國際扶輪3510地區捐24萬　助台東縣20弱勢學童獎助學金

▲國際扶輪3510地區捐贈台東縣弱勢子女獎助學金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國際扶輪3510地區捐贈台東縣弱勢子女獎助學金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「扶助濟貧 輪轉愛心」國際扶輪3510地區8日在台東縣社會處大禮堂舉辦溫暖有愛「扶輪之子」捐贈活動。這場活動讓台東20名弱勢學童受惠，以及總計新台幣24萬元的捐贈善舉。台東縣政府秘書長盧協昌代表縣長饒慶鈴向國際扶輪3510地區頒贈感謝狀，表達對他們無私奉獻的感激之情。

國際扶輪3510地區橫跨高雄、屏東、台東三縣市，共有97社，計3,500多位社友，自前總監李富健推動「扶輪之子」計畫以來，已持續13年，共資助15,000名孩童，捐助金額高達1億7千萬元。

秘書長盧協昌提到，台東長期致力於建構完善與公平的教育體制、關懷經濟弱勢孩子的就學權益，透過政策和計畫提升教育水準，為學子創造友善、安全、和諧的教育環境。

另外，縣府也打造兒少家庭福利館，包括公辦民營托嬰中心、早期療育兒童發展中心和托育資源中心，提供專業完整的福利資源，確保兒童權益受到保障。同時，推動多項兒童及少年福利方案，例如台東縣青少年福利服務中心、實踐「兒童權利公約」，鼓勵兒童及少年參與公共事務，透過公開遴選方式產生兒童及少年代表，期望建構全方位方案，守護兒少健康。

社會處長陳淑蘭表示，國際扶輪3510地區自108年捐助台東弱勢家庭兒童，至今共162名學童受惠，捐助金額達194萬4,000元，愛心善舉深受師生和各界讚譽。此次捐贈計畫是透過台東縣各區社會福利中心服務的案家中提供推薦名單，再由社工員陪同3510地區「扶輪之子」認養委員訪視，通過評估後，每名學童將獲得一年12,000元助學金，讓學子安心就學，減輕家長經濟負擔。

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