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「後山小腳丫回娘家」　28早產兒回台東馬偕娘家

▲台東馬偕醫院舉行早產兒回娘家活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東馬偕醫院舉行早產兒回娘家活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

睽違5年，早產兒回娘家活動終於再度於9日在台東馬偕醫院舉行。新生兒科團隊邀請了出生<35週、目前寶貝1~4歲的早產兒家庭的寶貝回娘家。這場「後山小腳丫回娘家活動」來了28位孩童與60幾位家長齊聚一起分享、支持跟鼓勵，並與當時照護寶貝的醫護們相見歡，場面非常溫馨。

▲台東馬偕醫院舉行早產兒回娘家活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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長期以來台東馬偕擔任台東高危險妊娠及新生兒醫療重度級急救責任醫院，擁有兒科加護病房7床、新生兒病房8床。台東早產兒出生比率有15.41%為全國的1.5倍，極低體重兒又佔了早產兒的1/4，顯見早產兒的照護責任重大。今天參與活動中出生體重最輕僅650公克且經歷過洗腎的小勇士-恩恩及媽媽也來了，而當時照顧他的沈上博醫師也特地從外地趕來參加。

另一位出生時經歷奇蹟是阿旭，產房吳家慧護理長說:去年8月才35週大的阿旭緊急剖腹生產，由台東馬偕新生兒科外接團隊去(外院)接回加護病房救治，住院期間歷經低溫治療、因水腦症開刀7次、腹部開刀2次，在加護病房共住了203天；在團隊不放棄的努力下，阿旭展現了堅韌生命力，開始逐漸有互動而讓大家感到振奮，現在他的發展已經努力快追上同齡小孩了，證明在有足夠的專業照顧下，可以展現生命奇蹟。

▲台東馬偕醫院舉行早產兒回娘家活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「後山小腳丫回娘家活動」中，特別安排了小勇士闖關，既是遊戲也是學習。有: 紅鼻子醫生在那裡、兒福聯盟-育兒+台東站、閱讀小新芽、病毒不要來、我會做(粗動作、細動作、語言及互動簡易評估)。這35位家長帶著小朋友就在場中逐一過關，將會場擠爆並high翻天，小勇士經過一番努力搏鬥後，並嬴得許多禮物都非常開心。每個家庭都帶著一個滿足的心，及眾人的祝福聲中度過一個難忘的聖誕前夕！

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