推動音樂藝術教育　台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕

▲台東音樂及鄉土歌謠競賽圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為展現台東師生學習音樂成果，提供孩子展演競賽舞台，台東縣政府教育處於6日至8日在文化處藝文中心演藝廳舉辦112學年度全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽。各類組第1名且為優等以上者，將代表台東縣參加全國賽，各參賽個人及學校都卯足全力，期能為自己及學校爭取最佳成績。

縣長饒慶鈴表示，為了推動藝術教育、發掘孩子潛能，增進對音樂的學習能力，透過藝術音樂競賽，培養自我發展信心與團隊榮耀。歷年以來，台東參賽表現成績優異，新興國小、賓茂國中連獲全國賽特優，今年將參加全國決賽。學子亮眼表現，見證台東縣學校推動音樂藝術教育成就，在音樂領域中綻放自己，藉由每年比賽，增進競賽經驗，持續培養縣內學生音樂藝術人才及提升音樂素養。

教育處指出，今年的合唱、鄉土歌謠、直笛及兒童樂隊於10月24日至27日辦理各分區賽，各分區賽獲優等以上團隊即報名參加縣賽；其餘及個人項目則逕行報名參加縣賽，這次學生音樂及鄉土歌謠比賽賽事計有16個團體項目共99隊2,545人次及9項個人項目63人次，共2,608人次參加，榮獲各類組第1名且為優等以上學校及個人，將代表台東參加全國賽。

為了讓台東孩子有多元展演舞臺，縣府將在30日舉辦學習成果演出，開啟台東縣合唱及弦樂之旅，讓台東對音樂有熱忱的孩子在音樂領域中綻放自己，攜手弦樂團及合唱團在舞台展演自己熱愛表演音樂。