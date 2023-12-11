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爭取婦女選票　媽媽立委呂玉玲邀劇團演出談婦幼政見

▲媽媽立委呂玉玲邀劇團演出

▲媽媽立委呂玉玲(左)邀劇團演出。（圖／呂玉玲競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取婦女選票，國民黨桃園市第五選區(平鎮、龍潭區)立委呂玉玲10日邀請深受孩子喜愛的蘋果劇團赴平鎮演出，吸引許多家長帶小朋友到場同樂，氣氛溫馨。呂玉玲表示，為守護孩子那份單純笑容，這些年來極力在平鎮、龍潭地區營造友善育兒環境，未來也會秉持媽媽立委的信念，當家長最堅強的後盾。

▲媽媽立委呂玉玲邀劇團演出

呂玉玲邀請蘋果劇團來到平鎮、龍潭進行巡迴演出，首場在平鎮山子頂市民活動中心登場，演出劇本為「吉恩的太空冒險」，由太空人冒險家吉恩帶領平鎮的大小朋友一起前往宇宙探險，各個表演者身穿絢麗服裝，配合各種特效、聲光和巨大的太空船氣球，呂玉玲也在現場帶動唱，讓小朋友留下難忘回憶。

呂玉玲指出，12月17日和12月24日，蘋果劇團也將於呂玉玲的龍潭及平鎮競選總部演出「低頭族小龍女」，培養孩子正確的上網習慣，同時提醒父母親情陪伴的重要性。

呂玉玲提到，身為4個孩子的媽媽，深知養兒育女的辛苦，所以極力完善地區的福利設施，營造友善育兒環境，這些年向教育部爭取補助經費，在平鎮、龍潭設立了祥安非營利幼兒園和黃唐非營利幼兒園，同時有鑑於許多軍眷居住在此，她也跟國防部歷經多次協調，促成了金鷹職場互助教保服務中心和大漢非營利幼兒園，希望透過提供平價且優質的幼托服務，來減輕年輕小家庭的育兒重擔。

秉持媽媽立委的信念，呂玉玲表示，未來除持續爭取廣設公共化幼兒園和公托中心，也會推動2-5歲公立幼兒園免學費、私立一學期學費補助4萬元，以及12歲以下孩童發放家庭照顧津貼1萬元和增加生育給付的福利政策，促使更多民眾願意生育孩子，而她會當家長最堅強的後盾，讓平鎮、龍潭邁向年輕的幸福城市。

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