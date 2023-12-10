大谷翔平「短短6年」年薪飆漲至128.4倍！　1712萬→22億

記者王佩翊／編譯

美國大聯盟「二刀流」日籍棒球選手大谷翔平宣布，將與洛杉磯道奇隊簽訂10年7億美金（約新台幣220億元）的天價合約，儘管大谷已答應道奇「延後支付」薪資，但平均年薪仍高達7000萬美金（約新台幣22億元），與進入大聯盟第一年54萬5000美金（約新台幣1712萬元）的年薪相比，短短6年飆漲至128.4倍。

▲大谷翔平6年間年薪翻漲破百倍。（圖／達志影像／美聯社）



根據《每日體育》報導，2017年，年僅23歲的大谷翔平結束在北海道日本火腿鬥士的第5個球季，在球團的同意下轉戰美國大聯盟，自2018年起與洛杉磯天使隊簽訂合約。當時24歲的大谷翔平因為未滿25歲，又是海外成員，因此依規定，首份大聯盟合約不得超過500萬美元（約新台幣1.5億元），因此當時他的簽約金為231萬美金（約新台幣7259萬元），同年年薪最低保障額54萬5000美元（約新台幣1712萬元）。

2019年是大谷翔平進入大聯盟的第2年，當時他雖不具有協商薪資的權力，但是由於他在效力天使的首年，在出現右肘韌帶撕裂等狀況下，仍然獲得新人王的封號，再次證明他二刀流的實力，因此儘管最低保障年薪為55萬5000美金（約新台幣1744萬元），天使隊仍然替他加薪至65萬美金（約新台幣2042萬元）。

▲大谷翔平將與道奇簽訂10年合約。（圖／達志影像／美聯社）



2020年遭逢新冠疫情，當時球季更縮短至60場比賽，不過大谷也終於獲得薪資協商權，2021年與天使達成協議，簽訂2年850萬美元（約新台幣2.6億元）的合約，分別為2021年300萬美元（約新台幣9427萬元）、2022年550萬美元（約新台幣1.7億元），而這也是大谷年薪首次突破100萬美元（約新台幣3142萬元）大關。

2021年的大谷翔平因為優秀的「投打二刀流」，榮獲MVP等多項頭銜，2022年9月宣布，2023年的年薪為3000萬美金（約新台幣9.4億元），創下日本選手在大聯盟的最高紀錄，同時也是大聯盟史上第20位年薪超過3000萬美金的球員。

如今道奇隊宣布，與大谷簽訂10年7億美元（約新台幣220億元）的天價合約，也就是說平均年薪來到7000萬美元（約新台幣22億元）。大谷翔平進入大聯盟6年來，薪資從54萬5000美元一路爬升到7000萬美元，飆漲至128.4倍，也足以見得他在棒球界舉足輕重的地位。