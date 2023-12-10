賴清德喊「中捷延伸南投」　盧秀燕怒轟：開芭樂票騙選票

記者高堂堯、許權毅／南投報導

選戰最後衝刺階段，國民黨最強母雞之一的台中市長盧秀燕，今（10）日現身南投輔選，替南投2席立委候選人站台。盧秀燕重砲轟民進黨，直言賴清德政見「台中捷運延伸到南投」是芭樂票，根本就是騙選票。

▲台中市長盧秀燕今日替國民黨南投立委候選人游顥掃街拉票，怒轟賴清德、綠營提出中捷延伸南投是芭樂票。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



盧秀燕坦言，陪同第二選區候選人游顥掃街拜票，就是因為選情五五波，希望拉抬氣勢，把贏的比率、民調拉大一點，游顥的選區也就是重點輔選區域，藍營大咖都會來，確保勝利。

盧秀燕表示，南投面臨交通困難，民進黨跟賴清德都喊出「中捷延伸南投」，但是大家都知道，台中捷運5年來就已經被民進黨擋住了，不准開工，她痛批這根本就是芭樂票、騙選民，選舉期間對民眾的誠信最重要，台中捷運被卡了，要如何延伸南投？

盧秀燕接著批評，如果對南投這麼大的建設都敢騙，那麼其他的建設可想而知。盧秀燕說：「卡努颱風期間，南投受災嚴重，中央不只第一時間沒關心，還開始指責許淑華縣長，還都是台中出手調動機具前來，中央當時在哪裡？」

游顥則說，「我的對手（蔡培慧）在選舉期間，用了各種手法手段，對於她的成績，大家也都看不到，我相信在我們的選區，民眾會更希望在地年輕人來為地方做事。」