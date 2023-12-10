妙齡女自稱「南七店長」光腳倒路邊要求公主抱　警耐心陪練肖話

▲台中一名女子玩通宵玩到沒穿鞋，竟要求員警公主抱。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲鄭姓女子和友人9日晚上玩通宵，10日凌晨5點多躺臥在路邊，光著腳丫，全身僅著單薄衣物，警消獲報到場，鄭女沒喝酒、也沒領身心障礙手冊，講話卻是語無倫次，自稱是金錢豹南七店店長，地上沒地毯，她不願走路，要求公主抱，員警配合演出練肖話「待會少爺就會來接妳」， 這才讓她同意坐上警車，員警一查，幾小時前才被家人通報失蹤，已連絡家人帶回。

台中市警察局第四分局黎明派出所警員陳彥煒、陳致謙，今天凌晨5時許獲報，有名女子披頭散髮，搖搖晃晃，走在台74線五權西路匝道口，沿途隨機招手攔車，不久，竟躺臥在慢車道旁。

員警連同119救護人員到場，初步檢視鄭女身上沒有外傷，但對於員警的關心詢問明顯不耐，鄭女自稱第一天上班，在金錢豹南七店當店長（南七店早已易主，改成自助式KTV），她沒穿鞋子，嫌地上不乾淨，不願走路，當場要求員警「公主抱」，抱她上警車。

員警一方面耐著性子安撫，一方面配合演出，說「少爺」待會會來接她等語，連哄帶騙之下，才讓鄭女終於坐上警車。

員警一查身份，鄭女幾小時前才被家人通報失蹤人口，經連絡家人到派出所才得知，原來，鄭女從昨晚就外出玩耍，直到凌晨1點還沒回家，鄭女未帶手機，家人找不到她，心急如焚，只好報警，家屬再三感謝員警協助，帶鄭女回家。