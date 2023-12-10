2萬4罰單真相曝！乘客下車「非單純禮讓」　警認無惡意停煞撤單

記者張君豪、劉人豪／台北報導

臉書社群有苦主PO出2萬4千元罰單，並表示他守法禮讓行人，卻遭後方駕駛檢舉開罰。對此，警方今（10）日回應表示，該車煞停確實為了禮讓行人，並非無端驟然煞停，而是停路邊讓乘客下車，之後前行時還是煞停了幾次，所以從嚴認定開單，經當事人申覆後，尚無惡意停煞情形，從寬撤銷罰單。

▲該車煞停確實為了禮讓行人，並非無端驟然煞停。（圖／翻攝爆怨公社）

開出該張爭議罰單的中山警分局建國派出所表示，經查11月接獲民眾檢舉影像後，初判根據道交條例開罰2萬4千元，但經被罰車主提出申覆後，今天上午遭罰車主前來警局，經車主與受理告發蒐證影像的交通組、製單告發的派出所警員會勘路口影像後，發現該車煞停確實為了禮讓行人，並非無端驟然煞停，駕駛一開始聞喇叭聲仍有驟停停路邊讓乘客下車，之後前行時還是煞停了幾次，所以開單同事從嚴認定，經當事人申覆後，分局交通組重新檢視，該車車速不快，且前方有行人，警方接獲車主申覆後，從寬撤銷罰單。

▲2萬4000元天價罰單曝光。（圖／翻攝爆怨公社）

該張罰單是日前一名網友在臉書《爆怨公社》表示，最近在LINE群組上看到一張超扯罰單，台北市一車主禮讓行人，卻慘遭後方駕駛檢舉「驟然停車」，罰得比不禮讓行人還貴，讓原PO相當吃驚，「意思是寧願開車衝過去，也不要驟停的意思嗎？」

罰單告發時間是11月3日晚上7時許，地點位在北市中山區合江街，而違規事實為「非遇突發狀況，在車道中任意暫停，記3點」，警方根據道路交通管理處罰條例43條1項4款處2萬4千元。不過，照片中可見路人穿越馬路，可知白車駕駛是因禮讓行人才驟然停車。